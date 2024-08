- 18 sierpnia zgłosił się do mnie znalazca zabytku. Nie miałem wątpliwości. Bez wątpienia jest to motyka rogowa. To zabytek pradziejowy, prehistoryczny, pochodzący z epoki kamienia, 9 czy 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Znane są takie narzędzia identyfikowane zazwyczaj ze stanowiskami paleolitycznymi, mezolitycznymi i neolitycznymi z epoki kamienia - mówi nam Robert Wyrostkiewicz z Pogotowia Archeologicznego. - To może być zabytek z poroża jelenia lub renifera - dodaje.