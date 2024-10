Okradł sklep, strzelał do ochroniarza z wiatrówki i uciekł rowerem

Policjanci z Radomia zatrzymali 34-latka, który najpierw okradł sklep, a później strzelał z wiatrówki do interweniującego pracownika ochrony. Okazało się też, że mężczyzna uciekał na skradzionym kilka dni wcześniej rowerze. Podejrzany usłyszał już zarzuty i odpowie za kradzież rozbójniczą.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Żółkiewskiego w Radomiu. Mężczyzna ukradł różne artykuły przemysłowe i wyszedł ze sklepu. Zauważył to pracownik sklepu i gdy interweniował, sprawca kradzieży strzelił do niego z wiatrówki, po czym odjechał rowerem.