Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

"Strzały z wydechu auta" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci

bmw
Kierowca niepokoił sąsiadów "strzałami z wydechu"
Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu
Policjanci z Radomia otrzymali zgłoszenie o notorycznym zakłócaniu porządku przez kierowcę bmw. Mieszkańcy twierdzili, że na jednej z ulic Radomia celowo gwałtownie przyspieszał, hamował i "strzelał z wydechu auta". Mężczyzna został ukarany mandatem.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu po tym. O interwencję poprosił ich jeden z mieszkańców miasta, zmęczony niewłaściwym zachowaniem kierowcy jednego z aut.

"Sytuacja miała mieć miejsce na ulicy Młynarskiej i chodziło o notoryczne zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej przez nieznanego kierowcę pojazdu. Codziennie, najczęściej w godzinach wieczornych i nocnych kierujący celowo miał generować nadmierny hałas poprzez gwałtowne przyspieszanie, hamowanie i tak zwane strzelanie z wydechu. Budziło to niepokój wśród okolicznych mieszkańców" - relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

ZOBACZ: Przyszli w piżamach i kapciach. Protestowali przeciwko hałasowi w nocy.

Jak opisuje, policjanci szybko zweryfikowali informacje i ustalili kierującego bmw. Następnie wezwali 29-letniego mieszkańca Radomia do komendy. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych za popełnienie wykroczenia, polegającego na zakłócaniu spokoju i porządku publicznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Nawrocki

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policyjne kontrole rowerów elektrycznych
Wyglądają jak rowery, pędzą jak motocykle. Kontrole i mandaty
Śródmieście
"Impreza" trwała niemal całą noc - do godz. 3:30.
"Pod płaszczykiem miłości do motoryzacji zagrażają innym". 337 mandatów w jedną noc
Ursus
Kierowcy pędzili ponad 200 kilometrów na godzinę
"500 koni pod maską" i 203 km/h na liczniku. Choć od tragedii na A1 minęło kilkanaście dni
Ulice

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: mazowiecka.policja.gov.pl

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaRadom
Czytaj także:
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Podpalił las, ale wrócił, by gasić pożar
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy
Śródmieście
Bójka na stadionie w Radomiu
Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami
Wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła
"Nie zauważył czerwonego", wjechał na przejazd
Praga Północ
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
Ochota
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
Ulice
Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia
Remont drewniaka Burkego
"To był ostatni moment na remont drewniaka Burkego"
Praga Północ
Komunikacja miejska w Otwocku jest bezpłatna
Zakończyli współpracę z Warszawą. Mają swoją komunikację. Darmową
81. rocznica zdobycia budynku PAST-y podczas Powstania Warszawskiego
"W samym sercu płonącego miasta młodzi ludzie przejęli ten budynek"
Śródmieście
Drapieżny ptak potrzebował pomocy
Drapieżny ptak uderzył w budynek. Uszkodził skrzydło
Wola
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Studenci z Turcji "spotkali się z przejawami niechęci i wrogości"
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Uczeń podstawówki znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Banderowska flaga na koncercie. Komunikat prokuratury
Praga Południe
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
Komunikacja
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
Śródmieście
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę
Bielany
52-latek był objęty sześcioma zakazami prowadzenia pojazdów
Ma dożywotnie zakazy prowadzenia, zabrał syna na przejażdżkę
Białołęka
Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
W wózku dziecko, ojciec chwiał się obok, matka leżała na chodniku
Bielany
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
Ochota
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała dodatek. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Duże zmiany na Grójeckiej
Ochota
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
Włochy
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
Klaudia Kamieniarz
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Ukradł jej oszczędności
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki