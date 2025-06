Wybuch w barze, jedna osoba poszkodowana

Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W Pruszkowie na ulicy Kościuszki doszło do wybuchu w lokalu sprzedającym pieczone kurczaki - informuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Najprawdopodobniej eksplodował gaz z butli. Jedna osoba została poparzona.

- Zgłoszenie przyszło o 17:26. Doszło do wybuchu gazu w kamienicy, a konkretniej w punkcie gastronomicznym. Na miejsce wysłano pięć zastępów. Jedna osoba poszkodowana jest pod opieką strażaków. Udzielono jej pomocy w oczekiwaniu na zespół pogotowia ratunkowego. Tyle mam informacji na ten moment. Akcja trwa - poinformował asp. Michał Składanowski, oficer prasowy straży pożarnej w Pruszkowie.

Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu z kurczakami Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu z kurczakami Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu z kurczakami Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu z kurczakami Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pruszków ul. Kościuszki. Wybuch w lokalu z kurczakami Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

29-letni mężczyzna doznał oparzeń drugiego i pierwszego stopnia

"O godzinie 17:28 w barze w Pruszkowie przy ulicy Kościuszki doszło do wybuchu gazu. W wyniku zdarzenia 29-letni mężczyzna doznał oparzeń drugiego i pierwszego stopnia - ok 60% ciała, w tym rąk, nóg i twarzy. Jest w drodze do . Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe" - podał Meditrans.

O godzinie 17:28 w barze w Pruszkowie przy ulicy Kościuszki doszło do wybuchu gazu. W wyniku zdarzenia 29-letni mężczyzna doznał oparzeń drugiego i pierwszego stopnia - ok 60% ciała, w tym rąk, nóg i twarzy. Jest w drodze do 🏥. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. pic.twitter.com/eGWZ6pTHOY — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) June 8, 2025 Rozwiń