Wieźli nastolatki, rozbili radiowóz. Pierwsza rozprawa w sprawie byłego policjanta

We wtorek, 12 listopada, w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie byłego policjanta, który wraz z drugim funkcjonariuszem wiózł radiowozem nastolatki w Dawidach Bankowych. Doszło do wypadku, obie dziewczyny zostały ranne. Sprawa wróciła na wokandę po pięciu miesiącach. Oskarżony chce mediacji.

Jak przekazała Katarzyna Leder Salgueiro, obrończyni oskarżonego policjanta, został skierowany wniosek o mediacje. Oskarżony ma go konsekwentnie proponować. - Uważamy, że jest to nowoczesna metoda zakończenia postępowania, która w tej sprawie jest jak najbardziej zasadna. Oskarżony chciałby zachować się honorowo, czuje się cały czas policjantem, pomimo, że w wyniku tego zdarzenia już w policji nie pracuje - zapewniła.

Co musi się wydarzyć, żeby doszło do mediacji? Obie pokrzywdzone muszą wyrazić zgodę na to, że chcą w tej mediacji brać udział. - Na ten moment tego oświadczenia nie mamy, także dlatego, że jedna z pokrzywdzonych nie była w dniu dzisiejszym obecna. Jeżeli wyrażą na to zgodę, sąd wyznaczy mediatora do rozmów na temat warunków pojednania się - opisała obrończyni oskarżonego.