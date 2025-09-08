Logo TVN Warszawa
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"

W ręce policji wpadł 39-letni mieszkaniec powiatu mińskiego, który miał handlować nielegalnymi papierosami. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna nadaje paczki poprzez podstawione osoby w dwóch punktach w Warszawie. 39-latkowi grozi do trzech lat więzienia.

Funkcjonariusze ustalili, że 39-letni mieszkaniec miejscowości w okolicach Mińska Mazowieckiego zajmuje się handlem papierosami bez znaków polskiej akcyzy. Po potwierdzeniu tych informacji policjanci ustalili miejsce przechowywania nielegalnych wyrobów.

130 tysięcy sztuk papierosów

W garażu jednej z posesji służby zabezpieczyły prawie 130 tysięcy sztuk papierosów bez znaków akcyzy skarbowej, pochodzących z przemytu oraz nielegalnej produkcji. Kolejne pięć kartonów z czterema tysiącami papierosów znaleziono w samochodzie, którym poruszał się zatrzymany 39-latek.

"Okazało się, że mężczyzna sprzedawał nielegalne wyroby tytoniowe poprzez ogłoszenia w internecie" - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. "Zamówiony przez klientów towar, wysyłał w paczkach kurierskich w dwóch punktach na terenie Warszawy. Do tego celu wykorzystywał inne osoby, których zadaniem było nadanie przesyłek" - dodała.

Grozi mu do trzech lat więzienia

39-latek usłyszał zarzuty dotyczący przechowywania i handlu papierosami różnych marek nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy. Mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat więzienia.

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

