Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"

Funkcjonariusze ustalili, że 39-letni mieszkaniec miejscowości w okolicach Mińska Mazowieckiego zajmuje się handlem papierosami bez znaków polskiej akcyzy. Po potwierdzeniu tych informacji policjanci ustalili miejsce przechowywania nielegalnych wyrobów.

130 tysięcy sztuk papierosów

W garażu jednej z posesji służby zabezpieczyły prawie 130 tysięcy sztuk papierosów bez znaków akcyzy skarbowej, pochodzących z przemytu oraz nielegalnej produkcji. Kolejne pięć kartonów z czterema tysiącami papierosów znaleziono w samochodzie, którym poruszał się zatrzymany 39-latek.

"Okazało się, że mężczyzna sprzedawał nielegalne wyroby tytoniowe poprzez ogłoszenia w internecie" - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. "Zamówiony przez klientów towar, wysyłał w paczkach kurierskich w dwóch punktach na terenie Warszawy. Do tego celu wykorzystywał inne osoby, których zadaniem było nadanie przesyłek" - dodała.

Grozi mu do trzech lat więzienia

39-latek usłyszał zarzuty dotyczący przechowywania i handlu papierosami różnych marek nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy. Mężczyźnie grozi teraz kara do trzech lat więzienia.

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

