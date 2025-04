Pościg, narkotyki, strzały ostrzegawcze. Jeden z zatrzymanych Źródło: KPP Ciechanów

Policjanci z Ciechanowa podejrzewali, że kierowca przewozi narkotyki. Gdy próbowali go zatrzymać do kontroli, zaczął uciekać. Ścigali go przez dwa województwa. Po drodze uciekinier uszkodził dwa radiowozy. W końcu on i pasażerowie uciekli pieszo. Dwóch mężczyzn zatrzymano dzień później, trzeci wciąż jest poszukiwany.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Jako pierwsze poinformowało o nim radio RMF FM, które wskazało, że pościg rozpoczął się w województwie mazowieckim, a zakończył w warmińsko-mazurskim.

Zderzył się z dwoma radiowozami

O potwierdzenie tych informacji poprosiliśmy nadkomisarz Jolantę Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Jak przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, policjanci wytypowali pojazd, w którym - według ich ustaleń - miały być przewożone substancje zabronione.

- Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Doprowadził do zderzenia z radiowozem i kontynuował ucieczkę. Następnie, po przejechaniu kilku kilometrów, doprowadził do kolejnego zderzenia z kolejnym radiowozem i sam wypadł z drogi - poinformowała. Policjantka dodała, że osoby znajdujące się w aucie: kierowca i dwóch pasażerów "podjęli ucieczkę pieszą".

Co znaleziono w porzuconym aucie? - Funkcjonariusze zabezpieczyli substancje zabronione. Wstępne badania wykazały, że to prawdopodobnie marihuana i mefedron o łącznej wadze blisko 1,5 kilograma - wyliczyła nadkomisarz Bym. Narkotyki były też wyrzucane z auta w trakcie ucieczki.

Według dziennikarzy RMF FM, kierowca miał finalnie wjechać w ogrodzenie na prywatnej posesji. Wtedy policjanci oddali strzały ostrzegawcze.

Próbowali ukryć się w polu

W poniedziałek dyżurny działdowskiej komendy otrzymał sygnał o podejrzanie zachowujących się mężczyznach, którzy próbowali ukryć się w polu pomiędzy miejscowościami w gminie Iłowo Osada. Na miejsce skierował patrole. "Młodzi mężczyźni na widok radiowozów próbowali uciekać, jednak zostali zatrzymani przez dzielnicowego z Iłowa i policjantów z Wydziału Prewencji KPP w Działdowie" - opisała nadkom. Jolanta Bym.

31-latek i 33-latek zostali przekazani policjantom z komendy w Ciechanowie, gdzie przeprowadzone zostaną z nimi dalsze czynności. Trzeci mężczyzna wciąż jest poszukiwany.

Jak zapewniła oficer prasowa ciechanowskiej komendy, funkcjonariusze biorący udział w próbie zatrzymania samochodu, nie doznali poważniejszych obrażeń ciała.