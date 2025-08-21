Logo TVN Warszawa
Okolice

Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście

Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej
Źródło: Google Maps
Sanepid wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z miejskiego wodociągu w Podkowie Leśnej (Mazowieckie). Powodem jest wykrycie przekroczenia dopuszczalnej ilości mikroorganizmów. Władze miasta wdrożyły działania naprawcze.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim poinformowała o braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Podkowie Leśnej. Jak wskazano w komunikacie, w wodzie wykryto zanieczyszczenie mikrobiologiczne, czyli przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii z grupy coli oraz bakterii enterokoki.

Miasto zmieniło dostawcę wody

Władze Podkowy Leśnej poinformowały, że miasto "podjęło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji wodociągu oraz przystąpiono do płukania sieci wodociągowej".

"W celu zapewnienia mieszkańcom dostaw wody zdatnej do spożycia zaprzestano tłoczenia do wodociągu publicznego wody ze stacji uzdatniania w Podkowie Leśnej. Aktualnie zabezpieczyliśmy dostawę wody odbiorcom na terenie naszego miasta od dostawcy z gminy sąsiedniej tj. BPWIK sp. z o.o." - informuje urząd miasta w komunikacie.

Dalej urzędnicy zaznaczyli, że poinformowali już PSSE o podjętych działaniach i oczekują na dalsze decyzje oraz wytyczne.

Czy woda nadaje się do spożycia?

Informacja o wykryciu zanieczyszczenia wody została opublikowana przez urząd miasta w mediach społecznościowych. Zaniepokojeni mieszkańcy dopytywali urzędników w komentarzach, czy woda dostarczana do Podkowy Leśnej przez sąsiednią gminę nadaje się do picia i użytku zewnętrznego.

Przedstawiciele ratusza przekazali w odpowiedzi na jedno z pytań, że "woda dostarczana przez BPWIK spełnia parametry wody zdatnej do spożycia".

Brudna woda Warszawa ul. Ostródzka
Z kranów leci żółta woda "o specyficznym zapachu żelaza"
Białołęka
Awaria wodociągowa w alei Wilanowskiej
Pękła rura wodociągowa. Zapadła się jezdnia alei Wilanowskiej
Mokotów
Beczkowozy w Karczewie
Śledztwo prokuratury w sprawie awarii
OTWOCK
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

