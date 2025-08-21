Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście

Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej Źródło: Google Maps

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim poinformowała o braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Podkowie Leśnej. Jak wskazano w komunikacie, w wodzie wykryto zanieczyszczenie mikrobiologiczne, czyli przekroczenie dopuszczalnej zawartości bakterii z grupy coli oraz bakterii enterokoki.

Miasto zmieniło dostawcę wody

Władze Podkowy Leśnej poinformowały, że miasto "podjęło natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji wodociągu oraz przystąpiono do płukania sieci wodociągowej".

"W celu zapewnienia mieszkańcom dostaw wody zdatnej do spożycia zaprzestano tłoczenia do wodociągu publicznego wody ze stacji uzdatniania w Podkowie Leśnej. Aktualnie zabezpieczyliśmy dostawę wody odbiorcom na terenie naszego miasta od dostawcy z gminy sąsiedniej tj. BPWIK sp. z o.o." - informuje urząd miasta w komunikacie.

Dalej urzędnicy zaznaczyli, że poinformowali już PSSE o podjętych działaniach i oczekują na dalsze decyzje oraz wytyczne.

Czy woda nadaje się do spożycia?

Informacja o wykryciu zanieczyszczenia wody została opublikowana przez urząd miasta w mediach społecznościowych. Zaniepokojeni mieszkańcy dopytywali urzędników w komentarzach, czy woda dostarczana do Podkowy Leśnej przez sąsiednią gminę nadaje się do picia i użytku zewnętrznego.

Przedstawiciele ratusza przekazali w odpowiedzi na jedno z pytań, że "woda dostarczana przez BPWIK spełnia parametry wody zdatnej do spożycia".

