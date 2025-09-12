Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

O zdarzeniu poinformowała w piątek płońska policja.

"Dziś, kilkanaście minut przed godziną 14.00, na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Kopernika w Płońsku doszło do potrącenia rowerzystki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni kierowca skody, wyjeżdżając z ul. Sportowej, uderzył w 64-letnią kobietę jadącą ścieżką rowerową w kierunku ul. Płockiej. Rowerzystka przewróciła się na jezdnię, doznała urazu głowy i została przetransportowana do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia" - czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.

Apel policji

Policja zaapelowała przy okazji do wszystkich uczestników ruchu o większą ostrożność. "Kierowcy powinni zawsze upewniać się, czy w rejonie skrzyżowań i przejazdów rowerowych nie porusza się rowerzysta lub pieszy. Rowerzyści z kolei muszą pamiętać, że nawet na ścieżce rowerowej warto zachować czujność i obserwować otoczenie. Piesi również powinni uważać, szczególnie w rejonie przejść i skrzyżowań" - podkreślono.

Potrącenie rowerzystki w Płońsku Źródło: KPP Płońsk

