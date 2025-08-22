Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę

Płock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

W ostatnią niedzielę proboszcz jednej z płockich parafii zauważył mężczyznę w pobliżu kościoła. Duchowny zapytał nieznajomego, czy nie potrzebuje pomocy. Mężczyzna odmówił, po czym wszedł do świątyni. Ksiądz nie spodziewał się, jakie zamiary może mieć spotkany przechodzień.

Okazało się, że sprawca włamał się do dwóch skarbon znajdujących się wewnątrz świątyni, skąd ukradł pieniądze. Policja, chcąc jak najszybciej ująć złodzieja, zdecydowała się na publikację jego wizerunku. Reakcja płocczan okazała się natychmiastowa - do funkcjonariuszy zaczęły napływać liczne telefony z informacjami o podejrzanym.

Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany Źródło: Policja Płock

Dzięki temu policjanci w krótkim czasie namierzyli i zatrzymali 47-letniego mieszkańca Płocka. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Jak ustalono, w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Tym razem grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

"Dziękujemy wszystkim osobom, które po publikacji materiału rozpoznały sprawcę i przekazały nam informacje" - zaznaczono w komunikacie.

Z kościelnych skarbon skradziono pieniądze Źródło: Policja Płock