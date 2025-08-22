Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę

Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Płocka (Mazowieckie) szukali osoby, która włamała się do skarbon w jednym z miejscowych kościołów i ukradła z nich ofiary. Opublikowali nagranie z monitoringu i już po kilku godzinach zatrzymali 47-letniego mężczyznę. "Doszło do tego dzięki czujności i zaangażowaniu mieszkańców, którzy rozpoznali podejrzanego" - podała płocka policja.

W ostatnią niedzielę proboszcz jednej z płockich parafii zauważył mężczyznę w pobliżu kościoła. Duchowny zapytał nieznajomego, czy nie potrzebuje pomocy. Mężczyzna odmówił, po czym wszedł do świątyni. Ksiądz nie spodziewał się, jakie zamiary może mieć spotkany przechodzień.

Okazało się, że sprawca włamał się do dwóch skarbon znajdujących się wewnątrz świątyni, skąd ukradł pieniądze. Policja, chcąc jak najszybciej ująć złodzieja, zdecydowała się na publikację jego wizerunku. Reakcja płocczan okazała się natychmiastowa - do funkcjonariuszy zaczęły napływać liczne telefony z informacjami o podejrzanym.

Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Źródło: Policja Płock

Dzięki temu policjanci w krótkim czasie namierzyli i zatrzymali 47-letniego mieszkańca Płocka. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Jak ustalono, w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Tym razem grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

"Dziękujemy wszystkim osobom, które po publikacji materiału rozpoznały sprawcę i przekazały nam informacje" - zaznaczono w komunikacie.

Z kościelnych skarbon skradziono pieniądze
Z kościelnych skarbon skradziono pieniądze
Źródło: Policja Płock
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Liczył na duży łup. Znalazł 30 złotych i opłatek

Liczył na duży łup. Znalazł 30 złotych i opłatek

Śródmieście
Kradł, gdzie się dało. W miesiąc włamał się do kilkunastu firm i lokali

Kradł, gdzie się dało. W miesiąc włamał się do kilkunastu firm i lokali

Wawer
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPłockPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Śródmieście
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Śródmieście
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace w czterech dzielnicach
Od piątku
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Był niedożywiony, odmawiał pomocy
Targówek
Stacja Techniczno-Postojowa Mory
Mycie, naprawy, nocowanie. Zbudowali wielkie hale dla metra
Bemowo
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Koncerty na Bemowie
W piątek i sobotę
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Apel burmistrza w sprawie studentów z Turcji. Policja: czują się bezpiecznie
Terminal odlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Zamiast warzyw w tunelach rosła marihuana
"Każdego dnia doglądał swoje rośliny". Twierdził, że uprawia warzywa
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
Ursus i Rembertów nie chcą nocnej prohibicji
Dwie warszawskie dzielnice nie chcą nocnej prohibicji
Ursus
Pożar samochodu na Wale Miedzeszyńskim
Samochód spłonął na Wale Miedzeszyńskim
Wawer
Służby natleniają rzekę Wkrę
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
Mokotów
Latarnie w Parku Skaryszewskim
Nowe lampy rozświetlą warszawskie parki
Ulice
24-letni obywatel Nigerii został zatrzymany
Chciał być taksówkarzem. Pokazał fałszywe dokumenty
Bielany
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Zwłoki kobiety w mieszkaniu. Jedna osoba zatrzymana
Ursus
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" znów za kratami. Zatrzymani także "Pieprzu" i "Cycek"
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
Do wypadku doszło na przystanku przy ulicy Zamoyskiego
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
Praga Południe
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Slalomem po chodniku, między pieszymi
Śródmieście
bmw
"Strzały" niepokoiły sąsiadów. Kierowca słono za to zapłaci
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Groźne bakterie w wodzie w podwarszawskim mieście
37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Podpalił las, ale wrócił, by gasić pożar
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Dramatyczna akcja ratunkowa w centrum Warszawy
Śródmieście
Bójka na stadionie w Radomiu
Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki