Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny

Policja szuka sprawcy kradzieży w kościele
Źródło: KMP w Płocku
Policjanci z Płocka (Mazowieckie) szukają osoby, która włamała się do skrzynek w kościele i ukradła z nich ofiary. Publikują też nagranie z monitoringu. Widać na nim mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą.

W ostatnią niedzielę proboszcz jednej z płockich parafii zauważył mężczyznę w pobliżu kościoła. Duchowny zapytał nieznajomego, czy nie potrzebuje pomocy. Mężczyzna odmówił, po czym wszedł do świątyni. Ksiądz nie spodziewał się, jakie zamiary może mieć spotkany przechodzień.

- Po pewnym czasie zauważył, że uszkodzone zostały skrzynki przeznaczone na ofiary, a pieniądze zniknęły. Po sprawdzeniu zapisów monitoringu okazało się, za sprawą kradzieży z włamaniem stoi napotkany wcześniej mężczyzna. Ksiądz zawiadomił o fakcie płockich funkcjonariuszy. Prowadzą teraz poszukiwania sprawcy przestępstwa - przekazała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Policjantka zaapelowała: "Jeśli ktokolwiek mężczyznę widocznego na załączonym nagraniu lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku, tel. 47 705 16 00; 47 705 16 01 lub 112".

Liczył na duży łup. Znalazł 30 złotych i opłatek

Liczył na duży łup. Znalazł 30 złotych i opłatek

Śródmieście
Kradł, gdzie się dało. W miesiąc włamał się do kilkunastu firm i lokali

Kradł, gdzie się dało. W miesiąc włamał się do kilkunastu firm i lokali

Wawer
TVN24 HD
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Płocku

PolicjaPłockPrzestępczość w Warszawie
