Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny

Policja szuka sprawcy kradzieży w kościele Źródło: KMP w Płocku

W ostatnią niedzielę proboszcz jednej z płockich parafii zauważył mężczyznę w pobliżu kościoła. Duchowny zapytał nieznajomego, czy nie potrzebuje pomocy. Mężczyzna odmówił, po czym wszedł do świątyni. Ksiądz nie spodziewał się, jakie zamiary może mieć spotkany przechodzień.

- Po pewnym czasie zauważył, że uszkodzone zostały skrzynki przeznaczone na ofiary, a pieniądze zniknęły. Po sprawdzeniu zapisów monitoringu okazało się, za sprawą kradzieży z włamaniem stoi napotkany wcześniej mężczyzna. Ksiądz zawiadomił o fakcie płockich funkcjonariuszy. Prowadzą teraz poszukiwania sprawcy przestępstwa - przekazała podkomisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Policjantka zaapelowała: "Jeśli ktokolwiek mężczyznę widocznego na załączonym nagraniu lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku, tel. 47 705 16 00; 47 705 16 01 lub 112".

