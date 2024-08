W ostatnich dniach na terenie Pionek doszło do kradzieży. "Dwóch mężczyzn podczas nieobecności domowników weszło do mieszkania przez uchylone okno i ukradli wartościowe przedmioty, które spakowali m.in. w skradzioną tam walizkę. Mężczyźni otworzyli drzwi od wewnątrz i jeden z nich wyszedł z mieszkania mijając się z właścicielami, natomiast drugi chciał ukryć się na klatce schodowej" - opisała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Gdy domownicy weszli do środka i zobaczyli, że doszło do kradzieży, właściciel wyszedł na klatkę, by sprawdzić czy ktoś tam jest. Jak ustalili mundurowi, wtedy właśnie został zaatakowany przez sprawcę, który następnie uciekł.