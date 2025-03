Testował możliwości lamborghini na trasie S7

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Policjanci z Piaseczna ukarali wysokim mandatem kierowcę lamborghini, który testował możliwości swojego auta na trasie S7. 47-latek pędził niemal 200 kilometrów na godzinę.

"Ten 47-latek postanowił przetestować możliwości swojego Lamborghini na trasie S7. Efekt - zamiast bezpiecznego przejazdu – mandat w wysokości 2500 złotych, 15 punktów karnych i spore ryzyko dla siebie oraz innych uczestników ruchu" - podała w mediach społecznościowych policja w Piasecznie.

Mężczyzna pędził lamborghini niemal 200 kilometrów na godzinę Źródło: KPP w Piasecznie

Policja: brawurowe zachowanie

Jak dodano, kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 73 kilometry na godzinę, pędząc niemal 200 kilometrów na godzinę. "Takie brawurowe zachowanie może mieć tragiczne konsekwencje. Każdy dodatkowy kilometr na liczniku to zwiększone ryzyko wypadku, dłuższa droga hamowania i mniejsza szansa na reakcję w sytuacji awaryjnej" - przestrzegła policja. I zaapelowała do kierowców: "Droga to nie tor wyścigowy, a chwilowa brawura może kosztować nie tylko pieniądze i punkty karne, ale przede wszystkim - życie".

