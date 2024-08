Śmieciarka uderzyła w latarnię, ta spadła na pracownika

W Piasecznie na terenie parkingu śmieciarka uderzyła w latarnię. Ta spadła na jednego z pracowników firmy wywożącej odpady. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Trafił tam jednak drugą karetką, bo pierwsza przebiła oponę.

Do zdarzenia doszło w Piasecznie, na ulicy Geodetów. - Śmieciarka przewróciła latarnię, a ta raniła człowieka. Ranny mężczyzna był przytomny, jednak doznał urazu głowy. Jak przyjechała karetka, to na wystających elementach przebiła koło. Poszkodowany trafił do szpitala druga karetką - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.