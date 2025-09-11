Między pomidorami uprawiał konopie. Z działki trafił wprost na komendę

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotarli do informacji mówiących, że mieszkaniec Warszawy na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w okolicach Piaseczna może posiadać narkotyki.
Między warzywami marihuana
Mundurowi przeprowadzili akcję w ostatni poniedziałek, weszli na jedną z działek.
"Zastali tam 52-letniego mieszkańca Warszawy. W trakcie przeszukania terenu odnaleźli 21 krzaków marihuany w różnej fazie wzrostu, które zasadzone były pomiędzy sadzonkami warzyw. W pomieszczeniach gospodarczych, funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki. Te były już ususzone oraz przygotowane do użytku. 52-latek, w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że cała uprawa należy do niego" – przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Służby przejęły rośliny i narkotyki, a zatrzymany trafił do policyjnej celi.
Uprawiał konopie, usłyszał zarzuty
Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Prokurator zawnioskował o zastosował wobec 52-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Polskie prawo za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewiduje karę do 10 lat więzienia, natomiast nielegalna uprawa konopi indyjskich zagrożona jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.
Autorka/Autor: ag/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie