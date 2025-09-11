Logo TVN Warszawa
Między pomidorami uprawiał konopie. Z działki trafił wprost na komendę

Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policjanci zabezpieczyli krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie
W ręce policjantów z Piaseczna wpadł mężczyzna podejrzany o posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz uprawę konopi indyjskich. 52-latek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych pośród warzyw uprawiał marihuanę.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotarli do informacji mówiących, że mieszkaniec Warszawy na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w okolicach Piaseczna może posiadać narkotyki.

Między warzywami marihuana

Mundurowi przeprowadzili akcję w ostatni poniedziałek, weszli na jedną z działek.

"Zastali tam 52-letniego mieszkańca Warszawy. W trakcie przeszukania terenu odnaleźli 21 krzaków marihuany w różnej fazie wzrostu, które zasadzone były pomiędzy sadzonkami warzyw. W pomieszczeniach gospodarczych, funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki. Te były już ususzone oraz przygotowane do użytku. 52-latek, w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że cała uprawa należy do niego" – przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Służby przejęły rośliny i narkotyki, a zatrzymany trafił do policyjnej celi.

Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Źródło: KPP w Piasecznie

Uprawiał konopie, usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Prokurator zawnioskował o zastosował wobec 52-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Polskie prawo za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewiduje karę do 10 lat więzienia, natomiast nielegalna uprawa konopi indyjskich zagrożona jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja
Ursus

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

