Między pomidorami uprawiał konopie. Z działki trafił wprost na komendę

Piaseczno. Policjanci zabezpieczyli krzewy konopi indyjskiej Źródło: KPP w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie dotarli do informacji mówiących, że mieszkaniec Warszawy na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w okolicach Piaseczna może posiadać narkotyki.

Między warzywami marihuana

Mundurowi przeprowadzili akcję w ostatni poniedziałek, weszli na jedną z działek.

"Zastali tam 52-letniego mieszkańca Warszawy. W trakcie przeszukania terenu odnaleźli 21 krzaków marihuany w różnej fazie wzrostu, które zasadzone były pomiędzy sadzonkami warzyw. W pomieszczeniach gospodarczych, funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki. Te były już ususzone oraz przygotowane do użytku. 52-latek, w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że cała uprawa należy do niego" – przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Służby przejęły rośliny i narkotyki, a zatrzymany trafił do policyjnej celi.

Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej Źródło: KPP w Piasecznie Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej Źródło: KPP w Piasecznie Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej Źródło: KPP w Piasecznie Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej Źródło: KPP w Piasecznie Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej Źródło: KPP w Piasecznie

Uprawiał konopie, usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Prokurator zawnioskował o zastosował wobec 52-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Polskie prawo za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewiduje karę do 10 lat więzienia, natomiast nielegalna uprawa konopi indyjskich zagrożona jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.