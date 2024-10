Nie czekał aż śmieciarka odjedzie, ominął ją chodnikiem ciągiem pieszo-rowerowym. Kierowca myślał, że pozostanie bezkarny, ale nagranie ze zdarzenia trafiło do policjantów z Piaseczna. Ci zapukali wkrótce do jego drzwi.

Jak podali policjanci z Piaseczna do zdarzenia z udziałem kierowcy bmw doszło 14 października, tuż po godzinie 8.

- Kierowca, jadąc ulicą Spacerową w Józefosławiu, bardzo się spieszył i postanowił ominąć śmieciarkę. Zrobił to, wjeżdżając na drogę dla pieszych i rowerzystów. Najwidoczniej sądził, że jest bezkarny, ponieważ w okolicy nie dostrzegł policyjnego oznakowanego radiowozu. Bardzo się jednak pomylił, ponieważ jego "przejażdżkę" swoją kamerą samochodową nagrał inny kierujący, a film przekazał piaseczyńskim policjantom - poinformowała starsza aspirant Magdalena Gąsowska, rzeczniczka policji w Piasecznie.

Mandat i punkty karne

Powołała się na artykuł 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który w ustępie trzecim mówi, że kierującemu zabrania się wjazdu na drogi dla pieszych. - Nieprzestrzeganie tego przepisu to skrajna nieodpowiedzialność. Droga to nie miejsce na brawurę. To przestrzeń, gdzie liczy się rozwaga i szacunek dla innych - podkreśliła na koniec rzeczniczka.