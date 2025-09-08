Zabytkowy dworzec PKP w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Dzięki inwestycji realizowanej przez PKP S.A., pochodzący z 1910 roku obiekt, wzniesiony według projektu architekta Jana Fijałkowskiego, odzyska swoje historyczne piękno. Kolejarze przypominają w komunikacie, że jest on wpisany do rejestru zabytków i w związku z tym prace budowlane będą miały w dużej mierze charakter odtworzeniowy. Obiekt zyska również wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, dzięki czemu będzie w pełni odpowiadał oczekiwaniom podróżnych. Ze stacji Otwock kursuje wiele pociągów podmiejskich i regionalnych Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej; zatrzymują się na niej także pociągi PKP Intercity m.in. do Lublina, Rzeszowa, Poznania czy Bydgoszczy.

- Głównym celem w zakresie inwestycji w Otwocku jest modernizacja budynku, na którą składają się m.in. udoskonalenie gruntowne wnętrza obiektu, wymiana okien oraz dachu. Chcemy stworzyć przestrzeń nowoczesną, komfortową dla pasażerów oraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej architektury dworca – mówi cytowany w komunikacie Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Dworzec tymczasowy na czas remontu

W pierwszej kolejności wykonawca wygrodzi teren budowy, zorganizuje dojazd do tego miejsca i postawi dworzec tymczasowy, w którym znajdą się kasa biletowa i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach modernizacji planowane są m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu, odtworzenie elewacji oraz odnowienie wnętrz i dostosowanie ich do nowych funkcji.

W projekcie przewidziano elewację w kolorze jasnego beżu i zielonoszarą stolarkę okienną, ale decyzje o ostatecznej kolorystyce zostaną podjęte w ramach nadzoru konserwatorskiego budowy. Na wieży zamieszczony zostanie zegar. Wiata od strony peronów zostanie odnowiona z zachowaniem jej historycznego wyglądu. Wewnątrz budynku zaplanowano przestronny hol z ławkami, pomieszczenia kas biletowych z zapleczem, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, ogólnodostępne toalety, lokale do wynajęcia oraz pomieszczenie do zagospodarowania np. na czytelnię.

- Modernizacja dworca w Otwocku to ważna i wyczekiwana przez mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości inwestycja, która doskonale uzupełnia przeprowadzoną wcześniej kompleksową przebudowę stacji i linii kolejowej przebiegającej przez Otwock. PKP S.A. realizuje inwestycje zarówno w największych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, ale po różnych analizach i obserwacjach wiemy, że to właśnie modernizacje i budowy dworców na terenie największych polskich aglomeracji – w takich miastach jak Otwock, w których korzystanie z kolei jest nieodłączonym elementem życia codziennego – to najlepiej zainwestowane pieniądze - zapewnia z kolei Dariusz Grajda, wiceprezes zarządu PKP S.A.

Jak zmieni się teren przed dworcem?

Na terenie przed dworcem powstanie parking z różnego rodzaju miejscami postojowymi: zwykłymi dla samochodów osobowych, kiss&ride oraz dla osób z niepełnosprawnościami i taksówek. Powstaną drogi dojazdowe, dojście dla pieszych, wiata śmietnikowa, wiata rowerowa; wykonane zostaną także nasadzenia w postaci drzew i krzewów. Poza tym dworzec w Otwocku, zgodnie ze standardami PKP S.A., stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy pasażerów z dużym bagażem. Wszystko to dzięki likwidacji barier architektonicznych oraz wprowadzeniu wielu rozwiązań ułatwiających poruszanie się po dworcu, tj. ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille'a czy planów dotykowych dworców. Budynek i jego otoczenie zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring.

Umowa na wykonanie projektu przebudowy dworca i prac budowlanych ("projektuj i buduj") została zawarta w 2023 roku. Wykonawcą została firma budowlana SKB LDR Sp. z o.o. Wyłącznym inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a koszt całej inwestycji wynosi około 22 miliony złotych brutto.

"Modernizacja otwockiego dworca jest finansowana ze środków własnych spółki. Inwestycja powinna zostać ukończona na początku 2027 roku, a ostateczny termin udostępnienia dworca pasażerom będzie uzależniony od przebiegu prac budowlanych, a także wykonania rozruchów nowych instalacji i systemów oraz przeprowadzenia odbiorów technicznych i uzyskania odpowiednich pozwoleń administracyjnych" - zapowiadają kolejarze.