"Podaj dalej". Powstał punkt dzielenia się przedmiotami

"Podaj dalej" - punkt dzielenia się przedmiotami w Otwocku Źródło: Jarosław Margielski - Prezydent Otwocka / Facebook

Otwock otworzył punkt "Podaj dalej", gdzie mieszkańcy mogą pozostawiać sprawne wciąż sprzęty AGD, meble czy artykuły dziecięce i zabawki. Przedmioty te zostaną przekazane potrzebującym przez Fundację PRO HOMINI. Ważne, by były działające i zadbane.

Punkt "Podaj dalej" znajduje się obok otwockiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Kraszewskiego 1. Ustawiono tam magazyn, w którym gromadzone są przedmioty, mogące posłużyć potrzebującym. O jego uruchomieniu poinformował w mediach społecznościowych prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

"To świetne i zarazem innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu nie zostawiamy dobrych rzeczy na PSZOK nadając im kod odpadu, a zamiast tego możemy w łatwy sposób przekazać je potrzebującym, aby dalej służyły" - napisał Margielski na Facebooku.

Używane, ale wciąż sprawne

Do postu załączony został film, przedstawiający sposób działania punktu. - Po to jest to miejsce, abyśmy mogli przynieść meble, zabawki, rzeczy codziennego użytku i inne sprzęty, które fundacja PRO HOMINI przekaże potrzebującym - wyjaśnia na nagraniu prezydent Otwocka. Jak wylicza, przyjmowane są tam na przykład sprzęty rehabilitacyjne, artykuły gospodarstwa domowego czy akcesoria dziecięce.

Na plakacie znajdującym się przed wejściem do punktu wskazano, że "ważne, aby były to rzeczy, które sam chciałbyś otrzymać - czyste, zadbane i sprawne". "Mogą być używane, ale kluczowe jest, aby działały i nadawały się do dalszego użytku" - podkreślono.

- Przedmioty, które do nas trafiają, choć dla innych już nie stanowią wartości, to dla osób w potrzebie są bardzo cenne. Kiedy widzimy łzy w ich oczach, dostarczając im pralkę, to nas buduje i cieszy - mówi na nagraniu Ewa Jedynak z Fundacji PRO HOMINI.

Punkt działa w piątki i soboty

Jak dodaje Jedynak, punkt działa w piątki od godziny 16 do 20 oraz w soboty od 12 do 16, czyli w godzinach urzędowania PSZOK.

"Każda rzecz, którą oddasz to krok w stronę zrównoważonego stylu życia i dbania o naszą planetę. Działamy na rzecz mieszkańców naszego powiatu, pomagając w potrzebie, promując ideę, że warto dawać przedmiotom drugą szansę, zamiast ją wyrzucać. Dzięki temu zapobiegamy marnotrawstwu, wspieramy społeczność i dbamy o środowisko" - brzmi opis punktu.

Prezydent Otwocka poinformował, że punkt "Podaj dalej" powstał we współpracy miasta z Fundacją PRO HOMNI, Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Otwockim Zakładem Energetyki Cieplnej.

