Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w ubiegłym tygodniu. Policjanci z otwockiej komendy sierżant sztabowy Paweł Pudło oraz aspirant Michał Harabin byli już po służbie. Jeden z nich, podczas powrotu do domu, zauważył kierowcę fiata jadącego zygzakiem po ulicy.

"Aspirant Michał Harabin swoim prywatnym pojazdem zablokował skrzyżowanie ulic Andriollego oraz Narutowicza. Gdy kierowca Fiata dojechał do skrzyżowania, sierżant sztabowy Paweł Pudło swoim samochodem uniemożliwił nieodpowiedzialnemu kierowcy wykonanie jakiegokolwiek manewru. Policjanci wykorzystując zdezorientowanie kierowcy równocześnie wybiegli ze swoich pojazdów, by odebrać kluczyki do auta uniemożliwiając mu dalszą jazdę, a następnie zatrzymać go" - opisuje w komunikacie otwocka komenda.