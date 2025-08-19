31-latka podejrzana o zabicie męża. Świadkami zabójstwa były dzieci

Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24. Według osoby zgłaszającej, zabójstwa mężczyzny miała dokonać jego żona w obecności dwojga dzieci w wieku dwóch i siedmiu lat. O tragedii miało powiadomić sąsiadów starsze dziecko.

Prokurator Adam Sadowski z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowiecki potwierdził, że do zdarzenia doszło w sobotę, 16 sierpnia.

- Tutejsza prokuratura nadzoruje postępowanie dotyczące zabójstwa 31-letniego mężczyzny. Podejrzaną o dokonanie czynu jest jego żona. Kobiecie przedstawiono zarzut z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. W poniedziałek odbyło się posiedzenie sądu w tej sprawie. Sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - poinformował prokurator Sadowski.

Przedstawiciel prokuratury potwierdził, że świadkami zbrodni były dzieci.