W jednym z domów w Ostrowi Mazowieckiej rozszczelniła się butla z gazem. Jak podała policja doszło do wybuchu. Dwie starsze osoby zostały poszkodowane. Jedna trafiła do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy Stanisława Dubois. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działały też zespół ratownictwa medycznego, strażacy i policja.

O szczegóły zapytaliśmy policję. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że butla z gazem się rozszczelniła i doszło do wybuchu w domu jednorodzinnym. Dwie osoby w wieku 76 lat zostały ranne, to małżeństwo. Mężczyzna został śmigłowcem LPR zabrany do szpitala. Kobieta była opatrywana na miejscu zdarzenia - poinformowała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.