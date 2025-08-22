Logo TVN Warszawa
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia. Obaj kierowcy w szpitalu

Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
W rejonie miejscowości Nowa Wrona (Mazowieckie) doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy zderzył się tam z ciągnikiem rolniczym. Kierowcy obu pojazdów trafili do szpitala.

W czwartek około godziny 17:30 na drodze wojewódzkiej numer 571 w rejonie miejscowości Nowa Wrona 27-letni mieszkaniec Warszawy, kierując oplem, podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciągnika stracił panowanie nad pojazdem. Uderzył w maszynę rolniczą, a następnie dachował.

- Ciągnikiem kierował 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Zostali przewiezieni do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy - poinformowała sierżant Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. - Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu na drogach, a także intensywnych prac polowych. Na trasach pojawia się więcej maszyn rolniczych, które poruszają się wolniej i wymagają od kierowców cierpliwości oraz szczególnej uwagi przy wyprzedzaniu czy wymijaniu - podkreśliła policjantka.

Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Źródło: KPP w Płońsku
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Źródło: KPP w Płońsku
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Źródło: KPP w Płońsku

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

