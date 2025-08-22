Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia. Obaj kierowcy w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

W czwartek około godziny 17:30 na drodze wojewódzkiej numer 571 w rejonie miejscowości Nowa Wrona 27-letni mieszkaniec Warszawy, kierując oplem, podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciągnika stracił panowanie nad pojazdem. Uderzył w maszynę rolniczą, a następnie dachował.

- Ciągnikiem kierował 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Zostali przewiezieni do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była czasowo zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy - poinformowała sierżant Eliza Koźlicka z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. - Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu na drogach, a także intensywnych prac polowych. Na trasach pojawia się więcej maszyn rolniczych, które poruszają się wolniej i wymagają od kierowców cierpliwości oraz szczególnej uwagi przy wyprzedzaniu czy wymijaniu - podkreśliła policjantka.

