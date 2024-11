Niewytłumaczalne pod żadnym względem - ocenia zachowanie kierowcy ciężarówki, który w Nowej Suchej doprowadził do zderzenia z pociągiem, Wojciech Pasieczny. Były szef stołecznej drogówki zwraca uwagę na jeden szczegół zdarzenia. - W jakim celu na kilka sekund podniosły się zapory? - pyta gość "Wstajesz i wiesz".

We wtorek na przejeździe kolejowym w miejscowości Nowa Sucha koło Sochaczewa doszło do fatalnego w skutkach wypadku. W wyniku zderzenia pociągu Intercity relacji Bydgoszcz - Lublin z pojazdem ciężarowym lekko rannych zostało kilka osób. Następnego dnia spółka PKP PLK opublikowała nagranie, które pokazuje w jakich okolicznościach doszło do wypadku.