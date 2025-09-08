Logo TVN Warszawa
Okolice

Pijana kobieta wszczęła awanturę na lotnisku

Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Lasek: lotnisko w Modlinie musi być rozbudowane
Źródło: TVN24
Na lotnisku w Modlinie strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej i pijanej pasażerki, której obsługa naziemna nie chciała wpuścic na pokład samolotu do Edynburga. 43-letnia kobieta nie reagowała na pouczenie i znieważała funkcjonariuszy.

Jak poinformowała Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w niedzielę około godziny 16.30 obsługa naziemna poinformowała strażników granicznych o agresywnym zachowaniu kobiety okolicy bramek.

"Podróżna - 43-letnia obywatelka Polski - nie została dopuszczona do lotu ze względu na stan nietrzeźwości i swoim zachowaniem stwarzała zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa na lotnisku" - wyjaśniła Bielec.

Miała ponad trzy promile

Kobieta odmawiała opuszczenia strefy zastrzeżonej, lekceważąco odnosiła się do personelu i funkcjonariuszy oraz nie wykonywała wydawanych poleceń. Ponadto - jak wskazuje Bielec - od pasażerki wyczuwalna była silna woń alkoholu. "Wobec eskalacji agresji, funkcjonariusze zmuszeni byli użyć środków przymusu bezpośredniego i doprowadzić kobietę do pomieszczeń służbowych" - poinformowała przedstawicielka SG.

To nie wszystko. Kobieta miała wielokrotnie znieważyć funkcjonariusza SG, czym dopuściła się przestępstwa z artykułu 226 Kodeksu karnego. 43-latka została zatrzymana i przewieziona do szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie pobrano krew do badań. Wynik wykazał ponad trzy promile alkoholu.

Po badaniach kobieta trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych komendy policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wytrzeźwieniu czynności z jej udziałem będą kontynuowane.

Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport

Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport

Włochy
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba

Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba

Włochy

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna
