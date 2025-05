16-letnia Maja została zamordowana. Zatrzymany 17-latek. "Byli w bliskiej relacji"

Zabójstwo 16-latki z Mławy. Relacja reportera TVN24 Źródło: TVN24

Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai zatrzymany w Grecji ma 17 lat - przekazał reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz. Jak ustalił, chłopak był z ofiarą w "bliskiej relacji towarzyskiej".

16-letnia Maja z Mławy zaginęła 23 kwietnia. W czwartek rano poszukiwania nastolatki zostały zakończone. Jej ciało odnaleziono w zaroślach, przy torach kolejowych, w trudno dostępnym miejscu. Tego samego dnia wieczorem mazowiecka policja poinformowała, że w Grecji został zatrzymany mężczyzna podejrzany o zabójstwo 16-latki.

17-latek zatrzymany w Grecji

- Domniemanym zabójcą 16-latki jest 17-letni mieszkaniec Mławy. Chłopak i dziewczyna znali się i byli w bliskiej relacji towarzyskiej - ustalił w piątek reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz.

17-latek został zatrzymany w Grecji, gdzie przebywał na wycieczce szkolnej. Trafił do aresztu, gdzie czeka na wydanie go stronie polskiej. - Prokuratorzy chcą postawić mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jeśli ten zarzut zostanie utrzymany w trakcie procesu, chłopak trafi do więzienia na co najmniej 15 lat. Choć prawo przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności - powiedział Sidorkiewicz.

O godzinie 11 w Prokuraturze Okręgowej w Płocku odbędzie się briefing, na którym zostaną przekazane szczegółowe informacje na temat tej sprawy.

Poszła do kolegi, nie wróciła

Policjanci dostali zgłoszenie o zaginięciu 16-latki 24 kwietnia. - Według informacji, przekazanych przez matkę zaginionej, 16-letnia Maja wyszła z domu w środę wieczorem. Oświadczyła, że idzie do kolegi, mieszkającego ulicę dalej. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej telefon jest wyłączony - informowała nas wówczas aspirant sztabowy Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.