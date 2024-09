Zerwane dachy, powalone drzewa. Ponad setka interwencji na Mazowszu i prognozy

Pogoda w niedzielę

#IMGWlive 06:35 15.09 Prognoza na dziś: W dzień pochmurno. Opady deszczu, na południu okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku przejściowo nawalnym! Na południu burze. Największe sumy opadów w Sudetach do 45 mm; w województwie opolskim i śląskim do 35 mm. Cd. ⬇️ pic.twitter.com/uKFJGtDJxM

Poziom Wisły w Warszawie

Według danych IMGW, wodowskaz w okolicach Bulwarów wskazał w niedzielę rano 28 centymetrów. Co nie jest jeszcze zadowalającym wynikiem. Bowiem w ostatnim czasie jej poziom spadł nawet do 20 centymetrów, a to najmniej w historii prowadzenia pomiarów. Według prognoz w poniedziałek wodomierz ma wskazać 35 centymetrów, we wtorek - 55 centymetrów. Stan ostrzegawczy dla tego wodowskazu to 600 centymetrów, a alarmowy 650 centymetrów.