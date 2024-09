Do potrącenia dwóch grup pieszych, w sumie pięciu osób, doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Magnuszew na drodze wojewódzkiej 736 (woj. mazowieckie). Na miejscu - jak informowała policja - zginęli kobieta i mężczyzna, oboje w wieku 36 lat, w szpitalu zmarła natomiast 55-letnia kobieta.

Zatrzymano również pasażera

Zastępca prokuratora rejonowego w Kozienicach, powołując się na wstępny etap śledztwa oraz prowadzone i planowane czynności, zastrzegła, iż na razie nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji, w tym dotyczących okoliczności w jakich doszło do wypadku. Dodała przy tym, że jeszcze w poniedziałek mają odbyć się sekcje zwłok wszystkich trzech śmiertelnych ofiar wypadku.

42-latek jeździł bez prawa jazdy

Po wypadku policja podała, że 42-letni kierujący fordem, który został wtedy zatrzymany, był pod wpływem alkoholu. W poniedziałek Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że miał on ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. - Jak się okazało, 42-letni kierujący prowadził pojazd bez uprawnień - podkreśliła jednocześnie mazowiecka policja.

W komunikacie wyjaśniono, że prawo jazdy 42-latka zatrzymano w 2010 roku za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Zaznaczono przy tym, że "we wrześniu 2020 r. po raz kolejny został on zatrzymany do policyjnej kontroli, kiedy kierował pojazdem, nie korzystając z pasów bezpieczeństwa".