"Gdy otrzymaliśmy zawiadomienie o zaginięciu, Kornelia już nie żyła"

Las w rezerwacie Łęgi Oborskie w Konstancinie-Jeziornie niedaleko ulicy Mickiewicza. To w tym miejscu na przykryte liśćmi zwłoki natrafił w niedzielę 26 kwietnia spacerowicz. Krótko po jego odkryciu na miejscu pojawiła się policja, strażacy i prokurator. Służby potwierdziły, że jest to ciało poszukiwanej od ponad dwóch miesięcy nastolatki.

Strzał z broni pneumatycznej, przyduszenie

Spotkanie ze znajomymi

Patryk B. przyznał się do zbrodni. Zgodził się również na udział w eksperymencie procesowym i w razem z policją pojechał w miejsce ukrycia zwłok. Opisał, jak doszło do zabójstwa.

Prokuratura nie chce mówić o ustaleniach śledczych, ale podała je "Gazeta Stołeczna". Według dziennika, Kornelia miała wyjść z domu 11 lutego około godziny 19 i spotkać się z Martyną S. przed kościołem w Piasecznie. Nastolatki miał zabrać stamtąd Patryk B. i pojechać z nimi do lasu w rezerwacie Łęgi Oborskie, gdzie doszło do zbrodni. "Stołeczna" podała, że mężczyzna oddał strzały w głowę Kornelii, a później została ona przyduszona. Następnie para ułożyła ciało nastolatki w płytkim dole.

Dzień przed urodzinami

Martynie S na razie nie przedstawiono żadnych zarzutów, bo w chwili zbrodni nie miała ukończonych 17 lat, skończyła je dopiero następnego dnia - 12 lutego. A tyle właśnie lat według Kodeksu karnego trzeba mieć, żeby odpowiadać przed sądem jak osoba dorosła. Wyjątkiem są najpoważniejsze przestępstwa, takie jak zabójstwo. By jednak prokuratura mogła postawić nastolatkę w stan oskarżenia, musi się zgodzić na to sąd. I tak też się stało w tym przypadku, choć na razie nieprawomocnie.

- Sąd przekazał sprawę nieletniej, na wniosek prokuratora, do dalszego prowadzenia prokuraturze. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że istnieją podstawy pociągnięcia nieletniej do odpowiedzialności na zasadach określonych w Kodeksie karnym - wyjaśniała nam w ubiegłym tygodniu Chyr.

Żal do policji

Rodzice zamordowanej nastolatki mają żal do policji. Uważają, że funkcjonariusze mogli bardziej przyłożyć się do poszukiwań.

W rozmowie z TVN24 rzecznik KSP odpiera zarzuty. - Zdajemy sobie sprawę, że dla rodziny jest to nieopisana tragedia. Zapewniam jednak, że policjanci z Piaseczna wykonali wszystkie możliwe czynności, dotarli do wielu osób, sprawdzili każdy sygnał. Do sprawy zaangażowano policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw, gdy było jasne, że mamy do czynienia ze zbrodnią - zapewnia Sylwester Marczak.