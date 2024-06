"18-latkę wywieźli do lasu i kazali jej kopać grób"

"Informacji było niewiele, za to jedno było pewne - czyjeś życie i zdrowie jest zagrożone. W tej sytuacji każda minuta była na wagę złota. Podjęte przez policjantów działania przyniosły efekt, a kobieta szybko została odnaleziona. 18-latka wyjaśniła, że za wszystkim stali 34-latek oraz jego 46-letnia partnerka, których zna osobiście, a to co zrobili, miało być zemstą za 'niekorzystne zeznania, obciążające 46-latkę. Okazało się, że 18-latka nie tylko została siłą wciągnięta do auta, ale również wywieziona do lasu, gdzie na oczach pary i na ich polecenie miała kopać dla siebie grób" - przekazuje st. asp. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Piasecznie.