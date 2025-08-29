Motocyklista wjechał w bariery

Wypadek na trasie S2 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie na trasie S8 w kierunku węzła Opacz. Policja otrzymała zgłoszenie chwilę przed godziną 14.

- Motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Został przewieziony do szpitala. Był trzeźwy. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia - powiedział nam młodszy aspirant Jakub Gonaterk z Komendy Stołecznej Policji.

Zajęty został prawy pas ruchu jezdni w kierunku węzła Opacz. Jak poinformował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, korki tworzą się zarówno na trasie S8, jak i na S2.

