Policjanci z otwockiej drogówki już od sierpnia prowadzą działania "bezpieczna droga do szkoły". W pierwszej kolejności sprawdzali oznakowanie w rejonie szkół na terenie powiatu. Teraz prowadzą kontrole prędkości, szczególnie przy szkołach oraz trasach, na których występuje wzmożony ruch związany z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Już wcześniej przekraczał prędkość

- Sam widok policjanta czasami wystarcza, żeby zdjąć nogę z gazu. Jednak zdarzają się kierowcy, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów, a nałożone mandaty nie przynoszą skutku. Tak było w przypadku 21- latka zatrzymanego do kontroli w Józefowie. Kierowca pędził ulicą Sikorskiego 147 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym - przekazał podkomisarz Patryk Domarecki, rzecznik otwockiej policji.

Policjanci sprawdzili kierowcę w systemach informatycznych. Okazało się, że już wcześniej znacznie przekraczał prędkość w terenie zabudowanym. - Dlatego tym razem będzie odpowiadał w warunkach recydywy, a mandat nie będzie wynosił 2,5 tysiąca złotych, tylko pięć tysięcy złotych. Policjanci ukarali 21-latka mandatem oraz 15 punktami karnymi, zatrzymali również jego prawo jazdy. 21-latek tłumaczył się jak większość kierowców, twierdząc, że się spieszy - zaznaczył rzecznik policji w Otwocku.

