Zadał ofierze kilkanaście ciosów nożem, w tym w serce. Zarzut zabójstwa i areszt dla nożownika

Do ataku doszło 6 grudnia przy ul. 1 Maja w Grodzisku Mazowieckim. 32-letni Marcin M. podczas awantury zakończonej bójką zadał swemu znajomemu kilkanaście ciosów nożem. Atakował ofiarę w brzuch, ręce i w klatkę piersiową, w tym w serce.

Ranny mężczyzna, mimo starań służb medycznych, zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, lecz szybko zatrzymali go grodziscy policjanci.

- Wobec wątpliwość co do stanu zdrowia i poczytalności sprawcy został on przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Tworkach, gdzie w niedzielę, 8 grudnia, został mu ogłoszony zarzut zabójstwa w warunkach recydywy - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Był już skazany za pobicie

Prokurator powiedział, że Marcin M. był wcześniej skazany za pobicie i odbył ponad pół roku kary więzienia.

M. grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Marcin M. był uprzednio wielokrotnie karany, m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za rozbój i za posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Prokurator skierował wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego ze względu na obawę ucieczki, matactwa i groźbę orzeczenia surowej kary. Sąd uwzględnił te argumentację i orzekł areszt wobec 32-latka na trzy miesiące.

Sprzeczka na ulicy i bójka w parku

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy w sobotę na Kontakt24.

- Na ulicy doszło do sprzeczki pomiędzy mężczyzną, który szedł z kobietą a dwoma mężczyznami, którzy szli z naprzeciwka. W pobliskim parku doszło do bójki pomiędzy dwoma uczestnikami zajścia. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i ranił drugiego, zadając mu kilkanaście ciosów, w tym jeden w serce - dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz. - Zakrwawiona ofiara zdołała jeszcze wyjść z parku i upadła na przejściu dla pieszych - wskazał.

