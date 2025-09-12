Logo TVN Warszawa
Dom sprzątała aż za dobrze. Zniknęła złota biżuteria warta kilka tysięcy

40-latka została zatrzymana
20.12. 2022 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce
Źródło: TVN24
W ręce policjantów wpadła 40-latka, zatrudniona do sprzątania jednego z domów w Grodzisku Mazowieckim. Jak ustalili policjanci, zabrała z niego złotą biżuterię wartą 8,5 tysiąca złotych. Usłyszała zarzut.

Do policjantów z Grodziska Mazowieckiego wpłynęło zgłoszenie o kradzieży biżuterii z jednego z domów w mieście. Mundurowi przystąpili do działania, zaczęli od przeprowadzenia analiz możliwych okoliczności tego zdarzenia.

"Ich ustalenia prowadziły do kobiety, która została zatrudniona do sprzątania" - poinformowała w komunikacie asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Policjanci pojechali więc do sąsiedniego powiatu, aby zatrzymać podejrzaną.

Usłyszała zarzut

Jak podali funkcjonariusze, podczas dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych zatrzymana 40-latka zatrudniona do sprzątania domu, przyznała się do zabrania z niego złotej biżuterii o wartości 8,5 tysiąca złotych. Następnie miała je sprzedać w skupie.

40-latka została zatrzymana
40-latka została zatrzymana
Źródło: KPP Grodzisk Mazowiecki

Po ogłoszeniu zarzutu kradzieży kobieta skorzystała z prawa do dobrowolnego poddania się karze za to przestępstwo. Kodeks karny za kradzież przewiduje nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Grodzisk Mazowiecki

