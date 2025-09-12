Do policjantów z Grodziska Mazowieckiego wpłynęło zgłoszenie o kradzieży biżuterii z jednego z domów w mieście. Mundurowi przystąpili do działania, zaczęli od przeprowadzenia analiz możliwych okoliczności tego zdarzenia.
"Ich ustalenia prowadziły do kobiety, która została zatrudniona do sprzątania" - poinformowała w komunikacie asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Policjanci pojechali więc do sąsiedniego powiatu, aby zatrzymać podejrzaną.
Usłyszała zarzut
Jak podali funkcjonariusze, podczas dalszych czynności dochodzeniowo-śledczych zatrzymana 40-latka zatrudniona do sprzątania domu, przyznała się do zabrania z niego złotej biżuterii o wartości 8,5 tysiąca złotych. Następnie miała je sprzedać w skupie.
Po ogłoszeniu zarzutu kradzieży kobieta skorzystała z prawa do dobrowolnego poddania się karze za to przestępstwo. Kodeks karny za kradzież przewiduje nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.
