Kobieta zginęła w Boże Narodzenie, jej syn zatrzymany. Są wyniki sekcji zwłok

Zabójstwo 64-latki we wsi pod Gostyninem. Podejrzewany mężczyzna w chwili zatrzymania był bardzo agresywny Źródło: Michał Gołębiowski/Fakty TVN

Jak przekazał tvnwarszawa.pl Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, znane są wyniki sekcji zwłok zabitej kobiety.

- Wykazała śmierć gwałtowną na skutek obrażeń głowy poprzez ciosy zadane tępym narzędziem - ujawnił prokurator Maliszewski. Jak dodał, trwa przesłuchanie 35-latka. Śledczy jeszcze w piątek zamierzają przedstawić mu zarzuty.

Ciało kobiety w mieszkaniu, pobity mąż w szpitalu

Przypomnijmy. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie. Policjanci interweniowali w czwartek wieczorem w osadzie Kruk, należącej do wsi Gorzewo, położonej w powiecie gostynińskim. Otrzymali zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie, biegającym przed budynkiem. Gdy weszli do mieszkania, z którego wybiegł, znaleźli ciało 64-letniej kobiety oraz pobitego 63-latka, którego pogotowie zabrało do szpitala. 35-latek został zatrzymany.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że 35-letni syn zabił 64-letnią matkę i ranił 63-letniego ojca.

Do zdarzenia doszło pod Gostyninem Interwencja policji w osadzie Kruk Źródło: Kontakt24 - Manhattan Interwencja policji w osadzie Kruk Źródło: Kontakt24 - Manhattan Interwencja policji w osadzie Kruk Źródło: Kontakt24 - Manhattan