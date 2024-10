Wjechał do rowu, dwie osoby są ranne. Był pijany i ma sądowy zakaz prowadzenia

W piątek przed południem doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej numer 79. W miejscowości Kociołki niedaleko Kozienic (Mazowieckie) kierujący fordem wjechał do rowu. Kierujący autem 32-latek i jego 20-letnia pasażerka trafili do szpitala. Według ustaleń policji, mężczyzna nie powinien siedzieć za kierownicą. Był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany za jazdę po alkoholu.

Rzeczniczka policji w Kozienicach komisarz Ilona Tarczyńska przekazała, że w wypadku ciężkich obrażeń ciała doznała 20-letnia pasażerka pojazdu, która została natychmiast przewieziona do szpitala. Również kierujący pojazdem został przetransportowany do placówki medycznej. - Badanie alkomatem wykazało, że 32-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu dwa promile - poinformowała.

Ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów

To kolejny przypadek kierowcy, który lekceważy orzeczenia sądów i wsiada za kierownicę auta. W ostatnich dniach informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o wypadku na rondzie Tybetu. Okazało się, że kierowca podejrzany o potrącenie mężczyzny na przejściu dla pieszych to Tomasz U. Cztery lata temu prowadził on autobus linii 186, który spadł z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego. Prokuratura podała, że w związku z tą sprawą wobec mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok, który nie jest prawomocny. Wyrok zapadł 22 listopada 2022 r. Oskarżonego wtedy uznano winnym nieumyślnego spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym oraz wymierzono mu karę siedmiu lat pozbawienia wolności, orzeczono zakaz dożywotni prowadzenia pojazdów i orzeczono nawiązki w łącznej kwocie 260 tysięcy złotych. Jednak wyrok został zaskarżony przez obrońców, jak i przez prokuratora, który wniósł apelację na niekorzyść oskarżonego. Do chwili obecnej nie został wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej.