Zarzuty i dozór dla dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie nastolatka

Błonie pod Warszawą

Do zdarzenia doszło 1 lipca wieczorem, przy ulicy Norwida w Błoniu. O sprawie pobicia nastolatka poinformował w mediach społecznościowych burmistrz miasta Zenon Reszka.

- W alei Norwida doszło do bestialskiego pobicia bardzo młodego człowieka, który obecnie walczy o życie w szpitalu. Niezależnie od przyczyn tego zdarzenia stanowczo potępiam wszelkie akty agresji i przemocy. Wyrażam przekonanie, że sprawcy zostaną zatrzymani i właściwie osądzeni - powiedział na nagraniu zamieszczonym na Facebooku burmistrz Błonia.

Dwie osoby zatrzymane

Informację o pobiciu chłopca potwierdziła podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego.

- We wtorek wieczorem dyżurny komisariatu w Błoniu otrzymał zgłoszenie o pobiciu chłopca, który w wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala. Na miejsce udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Do sprawy włączyli się również kryminalni z komendy w Starych Babicach. Policjanci wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych mających na celu ustalenie tożsamości osób biorących udział w tym zdarzeniu, a które bezpośrednio po nim zbiegły z miejsca - poinformowała policjantka.

W związku z tą sprawą zatrzymane zostały dwie osoby. - Na chwilę obecną trwają czynności procesowe mające na celu zebranie jak najobszerniejszego materiału dowodowego - przekazała najpierw Ewelina Gromek-Oćwieja.

Zarzuty i dozór dla zatrzymanych

W późniejszym komunikacie policja przekazała więcej informacji na temat zdarzenia.

Zarzuty i dozór za pobicie nastolatka Źródło: KPP dla powiatu warszawskiego-zachodniego

Policjanci zebrali materiał dowodowy i następnego dnia doprowadzili zatrzymanych do prokuratury, gdzie usłyszeli oni zarzut pobicia. - Prokurator w stosunku do podejrzanych zastosował dozór policji oraz zakazał zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia, zarówno pokrzywdzony, jak i podejrzani są narodowości polskiej. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim - przekazała Gromek-Oćwieja.

