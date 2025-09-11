Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Ktoś uszkodził nocą kilkanaście aut przewozu osób

Seria włamań do aut przewozu osób
W autach przewozu osób ktoś powybijał w nocy szyby
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Nocą na warszawskiej Ochocie ktoś uszkodził kilkanaście samochodów. Szyby powybijano w autach przewozu osób. Policja zapewnia, że zabezpieczyła monitoring.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek. Ktoś wybił szyby w samochodach zaparkowanych w pobliżu ulic Opaczewskiej i Grójeckiej.

- W każdym z tych aut wybita została jedynie przednia lewa szyba. To auta przewozu osób, ale wśród samochodów znalazła się także "tradycyjna" taksówka - zauważył nasz reporter. Rano w samochodach właściciele zasłonili już wybite szyby folią.

- Po godzinie 6 zorientowałem się ze szyba mojego samochodu została wybita. Ze środka skradziono jedynie kilkadziesiąt złotych w gotówce. Złodzieje nie wzięli perfum, słuchawek ani kamerki. Nie otworzyli nawet schowka - powiedział naszemu reporterowi właściciel jednego z uszkodzonych aut.

Seria włamań do aut przewozu osób
Seria włamań do aut przewozu osób
Seria włamań do aut przewozu osób
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Seria włamań do aut przewozu osób
Seria włamań do aut przewozu osób
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Seria włamań do aut przewozu osób
Seria włamań do aut przewozu osób
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Seria włamań do aut przewozu osób
Seria włamań do aut przewozu osób
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Seria włamań do aut przewozu osób
Seria włamań do aut przewozu osób
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Kilkanaście interwencji. Policja bada sprawę

O sprawę zapytaliśmy ochocką policję, która potwierdziła ustalenia naszego reportera.

- Na ten moment z nocy mamy około 15 interwencji dotyczących uszkodzenia pojazdów świadczących usługi przewozu osób. W tym momencie jesteśmy w trakcie przyjmowania jednego zawiadomienia oficjalnie w komendzie. Dotyczy ono tego uszkodzenia - przekazała nam rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III aspirant Małgorzata Gębczyńska.

Rzeczniczka dodała, że w pozostałych sprawach policjanci ustalają właścicieli samochodów. Na razie nie wiadomo, czy coś zginęło z aut, czy chodziło wyłącznie o zniszczenia. - Trwają czynności, policjanci zabezpieczają monitoring i sprawdzają miejsca, w których doszło do tych zdarzeń - zapewniła nas rzeczniczka.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
Śródmieście
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
Śródmieście
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
Wilanów
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Ogromna grzywna na wspólnotę
Śródmieście
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Warszawa ma demograficzny problem, ale chce więcej mieszkań
Piotr Bakalarski
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
Włochy
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki