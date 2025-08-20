Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte

Trwająca od 2020 roku przebudowa stacji Warszawa Zachodnia dobiega końca. Gotowe są perony z nowym zadaszeniem i kładka nad torami łącząca Ochotę z Wolą. Przebudowane zostały obiekty inżynieryjne, kilometry instalacji, około 36 kilometrów torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.
Z kolei pod dworcem powstało też nowe, szersze i bardziej funkcjonalne przejście podziemne, które - jak wyjaśnia spółka PKP PLK - zostanie otwarte po uzyskaniu zgód administracyjnych.
"Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce, obsługująca do 1000 pociągów dziennie. Szacujemy, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia" - wskazuje spółka w komunikacie wysłanym do mediów.
Umowy z najemcami podpisane
Kolejarze wyjaśniają, że przejście podziemne będzie przypominać bardziej centrum handlowe niż tradycyjny tunel dla podróżnych. Pod nowymi peronami znajduje się 26 lokali o łącznej powierzchni ponad 5300 metrów kwadratowych. Kasy biletowe i poczekalnie będą zatem sąsiadować ze sklepami, restauracjami i kawiarniami. Podobne lokale na stacjach metra świecą pustkami, poważne problemy z znalezieniem najemców są na Dworcu Centralny. Tymczasem na Zachodnim, o dziwo, poszło gładko.
"Do tej pory podpisaliśmy umowy z 22 najemcami, wśród których znajdują się m.in.: Relay Next Generation, Aldi, McDonald’s, Starbucks, Salad Story, Paul, Discover, Rossmann, Żabka, CoffeetoGo, 1 Minute Smacznego, STS, Relay, Hebe, Costa Coffee, Gorąco Polecam, Verona oraz Smoke. Sklepy rozpoczną działalność, gdy najemcy przystosują udostępnione lokale do swojego profilu działalności" - poinformowała PKP PLK.
Podziemny przystanek tramwajowy
Modernizacja Warszawy Zachodniej to jedna z największych inwestycji PKP PLK. Cały projekt prac na linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia jest wart około dwóch miliardów złotych i jest współfinansowany z funduszy unijnych.
Na stacji zaplanowano ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia, ułatwiające dostęp do pociągów. Łatwiejsze ma być też łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Na poziomie -2 pasażerowie wygodnie przesiądą się na tramwaj. Budowa linii łączącej ulicę Grójecką z dworcem jest w toku.
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK