Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte

Stacja Warszawa Zachodnia
Przebijanie tunelu na stacji Warszawa Zachodnia
Źródło: tvnwarszawa.pl
W ramach modernizacji stacji Warszawa Zachodnia pod dworcem powstało 26 lokali usługowych. Kolejarze pochwalili się, że podpisali już umowy z 22 najemcami.

Trwająca od 2020 roku przebudowa stacji Warszawa Zachodnia dobiega końca. Gotowe są perony z nowym zadaszeniem i kładka nad torami łącząca Ochotę z Wolą. Przebudowane zostały obiekty inżynieryjne, kilometry instalacji, około 36 kilometrów torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Z kolei pod dworcem powstało też nowe, szersze i bardziej funkcjonalne przejście podziemne, które - jak wyjaśnia spółka PKP PLK - zostanie otwarte po uzyskaniu zgód administracyjnych.

"Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce, obsługująca do 1000 pociągów dziennie. Szacujemy, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia" - wskazuje spółka w komunikacie wysłanym do mediów.

Umowy z najemcami podpisane

Kolejarze wyjaśniają, że przejście podziemne będzie przypominać bardziej centrum handlowe niż tradycyjny tunel dla podróżnych. Pod nowymi peronami znajduje się 26 lokali o łącznej powierzchni ponad 5300 metrów kwadratowych. Kasy biletowe i poczekalnie będą zatem sąsiadować ze sklepami, restauracjami i kawiarniami. Podobne lokale na stacjach metra świecą pustkami, poważne problemy z znalezieniem najemców są na Dworcu Centralny. Tymczasem na Zachodnim, o dziwo, poszło gładko.

"Do tej pory podpisaliśmy umowy z 22 najemcami, wśród których znajdują się m.in.: Relay Next Generation, Aldi, McDonald’s, Starbucks, Salad Story, Paul, Discover, Rossmann, Żabka, CoffeetoGo, 1 Minute Smacznego, STS, Relay, Hebe, Costa Coffee, Gorąco Polecam, Verona oraz Smoke. Sklepy rozpoczną działalność, gdy najemcy przystosują udostępnione lokale do swojego profilu działalności" - poinformowała PKP PLK.

Podziemny przystanek tramwajowy

Modernizacja Warszawy Zachodniej to jedna z największych inwestycji PKP PLK. Cały projekt prac na linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia jest wart około dwóch miliardów złotych i jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Na stacji zaplanowano ruchome schody, windy, system informacji oraz szerokie przejścia, ułatwiające dostęp do pociągów. Łatwiejsze ma być też łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Na poziomie -2 pasażerowie wygodnie przesiądą się na tramwaj. Budowa linii łączącej ulicę Grójecką z dworcem jest w toku.

Postępy na budowie tramwaju do Dworca Zachodniego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Postępy na budowie tramwaju do Dworca Zachodniego

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Udostępnij:
TAGI:
PKP PLK
Czytaj także:
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Duże zmiany na Grójeckiej
Ochota
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
Włochy
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
Ochota
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Ukradł jej oszczędności
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
Śródmieście
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Na podziemnym parkingu płonęło auto elektryczne
Włochy
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów
Ulice
Wypadek na DK50 (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie potrącił pieszego. Miał zakaz prowadzenia aut
W ramach wprowadzania nowego systemu wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników
Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
Komunikacja
Wizualizacja koncepcji Kampusu Centralnego UW
Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW
Śródmieście
Zuchwała próba kradzieży
Wyrwała ratowniczce medycznej portfel z ręki, gdy ta udzielała pomocy
Targówek
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Żona podejrzana o zabicie męża. Świadkami zbrodni były dzieci
Wyschnięty staw Morskie Oko w Wawrze
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu
Dariusz Gałązka
Interwencja straży miejskiej na Zielenieckiej
Uderzył przechodnia w głowę metalową rurką. Poszło o 50 złotych
Praga Południe
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
"Złodziej zaatakował nożem ochroniarza". Sprawca poszukiwany
Bielany
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu
Ursynów
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
Mokotów
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90. Uzasadnienie wyroku
Śródmieście
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
Śródmieście
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
warszawa dworzec centralny shutterstock_1784238482
Płonęły ubrania na Dworcu Centralnym. Strażacy ewakuowali 50 osób
Śródmieście
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki