"Ochota na Kota" znów działa. Kilkanaście mruczków w "modelowym kocim mieszkaniu"

"Ochota na Kota", czyli punkt adopcyjno-informacyjny schroniska Na Paluchu znów działa – czytamy na Twitterze. Mieści się przy ul. Grójeckiej 79 i mieszka tam kilkanaście kotów, które są widoczne zza witryny lokalu. Mieszkańcy mogą oglądać codzienne życie czworonogów przeznaczonych do adopcji, poznać ich charaktery i w końcu dokonać formalności, by przygarnąć kociaka.

"Ochota na Kota znów działa! Jeśli chcecie adoptować mruczka, zapraszamy do punktu przy ul. Grójeckiej" – czytamy na oficjalnym profilu twitterowym stołecznego ratusza.

Czekają na nowego właściciela w kocim mieszkaniu

Wnętrze lokalu przy Grójeckiej zaaranżowano tak, aby zaspokajało jak najwięcej kocich potrzeb. Dwa pokoje zostały wyposażone w drapaki, kryjówki, półeczki i inne akcesoria. Dzięki temu zwierzęta czekające na swój docelowy dom, przebywają w komfortowych warunkach. Jak informował ratusz, "modelowe kocie mieszkanie", może być inspiracją dla przyszłych właścicieli. Warszawiacy, którzy są zainteresowani adopcją, mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników lokalu. Otrzymają od nich wszystkie dodatkowe informacje na temat właściwej opieki. Oprócz tego osoby chętne do udzielenia pomocy czworonogom dostaną wskazówki na temat form wolontariatu i darowizn.

Losy mruczków do adopcji można śledzić także w internecie>>

Potrzebne koce

O otwarciu Ochoty na Kota informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w 2018 roku. To wspólna inicjatywa władz dzielnicy i Schroniska na Paluchu, która ma na zachęcić warszawiaków do adopcji czworonogów. W punkcie odbywają się także warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat opieki nad pupilami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Jak czytamy na facebookowym profilu Ochoty na Kota, punkt jest czynny od poniedziałku do piątku od 12 do 17, a w weekendy od 10 do 15. Dla potrzebujących czworonogów przyjmowane są także w tych godzinach dary. Obecnie opiekunowie potrzebują kocyków w różnych rozmiarach.