Parkomat nie dawał "oznak życia". Okazało się, że ktoś go ukradł i to razem z fundamentem

W ubiegłym tygodniu nieznani sprawcy ukradli parkomat znajdujący się przy ulicy Czubatki w strefie płatnego parkowania na Ochocie - poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Sprawa została zgłoszona na policję.

"To miał być zwykły poranek w wydziale parkowania ZDM. Nasi pracownicy otrzymali powiadomienie z systemu, że jeden z parkomatów nie daje oznak 'życia'. Zazwyczaj wystarczy pojechać na miejsce i zresetować urządzenie. Tym razem nie było to możliwe – po przybyciu na ul. Czubatki na Ochocie jedyne co znaleźliśmy to dziura w ziemi. Ktoś wyrwał parkomat, razem z jego fundamentem" - podaje ZDM.

Na Ochocie skradziono parkomat, została tylko dziura w ziemi ZDM

"Sprawcy liczyli na morze gotówki"

Drogowcy zaznaczają że urządzenie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale dla zwykłej osoby jest bezwartościowe. Na złomie nikt jej raczej nie przyjmie, a nawet jeśli, sprzedający może otrzymać za nią zaledwie kilkadziesiąt złotych.

"Domyślamy się, że nieznani sprawcy liczyli na morze gotówki, która znajduje się w maszynie – ale tutaj też się przeliczyli. Dzięki zdalnemu dostępowi do urządzeń dokładnie wiemy, ile w danym momencie znajduje się w nich bilonu. Kiedy kwota zbliża się do maksimum (4 tys. zł) są one natychmiastowo opróżniane. Przy najbardziej optymistycznym dla złodziei scenariuszu, na tym występku mogli zyskać co najwyżej kilka tysięcy złotych" - szacują drogowcy.

"Czy dla takiego 'zarobku' warto jest ryzykować wieloletnią odsiadką" - zastanawiają się.

Sprawa zgłoszona na policję

Drogowcy ustalili, że wcześniej doszło do co najmniej kilku prób włamań do parkomatów w okolicy. Wszystkie okazały się nieskuteczne.

""Dalsze czynności w sprawie będzie prowadziła warszawska policja. Wszystkie parkomaty, które znajdują się w strefie formalnie należą do firmy zewnętrznej, która dzierżawi je miastu. Urządzenia są ubezpieczone, a wykonawca jest zobowiązany do ustawiania innej maszyny w tym miejscu" - podsumowuje ZDM.

Autorka/Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl