Atak na terenie uczelni, mężczyzna trafił do szpitala

Na terenie jednej z prywatnych warszawskich uczelni zaatakowany został mężczyzna. Napastnik uderzył go w potylicę tępym narzędziem. Poszkodowany doznał urazu głowy i został przewieziony do szpitala.

Informację o ataku na pracownika uczelni otrzymaliśmy na Kontakt24 od osoby podającej się za studenta. Z przywołanych przez niego relacji świadków wynika, że do sali, gdzie wykładowca prowadził zajęcia, wszedł młody mężczyzna i uderzył go tępym narzędziem w tył głowy, po czym zbiegł.

Informację w tej sprawie udostępniło we wtorek warszawskie pogotowie ratunkowe. "Po 11.00 na jednej z uczelni w Śródmieściu mężczyzna został zaatakowany w potylicę tępym narzędziem. Pacjent odmówił hospitalizacji" - czytamy we wpisie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie na platformie X.

Jak dodano, po 10 minutach do tego samego pacjenta przyjechała kolejna karetka, wezwana pod ten sam adres. "Pacjent z zawrotami głowy pojechał do szpitala. Policja wyjaśnia przyczyny" - zaznaczyło pogotowie ratunkowe.

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz ustalił nieoficjalnie, że zaatakowany mężczyzna to pracownik uczelni. Do szpitala przewieziono go z powodu urazu głowy i złego samopoczucia. Do zdarzenia doszło na terenie Ochoty, a nie Śródmieścia, jak podano we wpisie "Meditransu".

Policja interweniowała na terenie uczelni

O tę sytuację zapytaliśmy we wtorek po południu Komendę Stołeczną Policji. Komisarz Rafał Rutkowski potwierdził w rozmowie z naszą redakcją, że policjanci interweniowali na terenie uczelni. Zastrzegł jednak, że dotychczas nie złożono żadnego oficjalnego zawiadomienia w tej sprawie. Po szczegóły odesłano nas do Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

