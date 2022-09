Zatrzymała autobus, by przepuścić dziecko na hulajnodze. Tuż przed dziewczynką przejechało auto

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek na ulicy Mickiewicza. Jak zrelacjonowała kobieta kierująca miejskim autobusem, zatrzymała pojazd, żeby przepuścić stojącą przy przejściu dziewczynkę na hulajnodze. - W tym momencie z dość dużą prędkością ominął mnie osobowy seat, dosłownie minimalnie omijając to dziecko - przekazała.

- Na ulicy Mickiewicza, jadąc w kierunku placu Wilsona, zobaczyłam stojące przed przejściem dla pieszych dziecko. Zatrzymałam się, żeby je przepuścić. W chwili jak dziewczyna wjechała na pasy i dotarła do drugiego pasa jezdni, w tym momencie z dość dużą prędkością ominął mnie osobowy seat, dosłownie minimalnie omijając to dziecko - relacjonowała.

"Dziecko miało łzy w oczach"

Kobieta zaznaczyła, że dziewczynka była przerażona. - Dziewczynka zeskoczyła z hulajnogi. Niewiele brakło, żeby doszło do tragedii. Ona popatrzyła się na mnie, była przerażona. Zaczęłam się pytać, czy wszystko w porządku, czy nic jej się nie stało. Powiedziała, że tak, że idzie do szkoły. Dziecko miało łzy w oczach. Uspokoiłam ją, żeby się nie denerwowała, że to nie jej wina. I poszła do szkoły - mówiła.