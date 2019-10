Podwarszawskie "jedynki". Mariusz Błaszczak prowadzi z Janem Grabcem

Ponad 120 tysięcy osób w okręgu podwarszawskim zagłosowało na Mariusza Błaszczaka, lidera listy Prawa i Sprawiedliwości. Drugi na podium - Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej zdobył 53 tysiące głosów. Trzeci jest Andrzej Rozenek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej - głosowało na niego 32 tysiące wyborców. To cząstkowe wyniki. Wciąż trwa liczenie głosów.

Po godzinie 9 PKW opublikowała dane z 604 na 660 obwodowych komisji wyborczych - stanowi to 90,28 proc . wszystkich głosów z okręgu podwarszawskiego. W jego skład wchodzi osiem powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński i warszawski zachodni.

Podwarszawskie "jedynki"

12 posłów z podwarszawskich powiatów

PiS nadal będzie rządzić

Według danych z 24881 na 27415 obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 7 231 513 głosów, czyli 44,57 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 4 324 236 głosów, co przełożyło się 26,65 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 1 991 221 wyborców, co dało 12,27 procent.