Wyciek danych na Politechnice Warszawskiej. Śledczy ustalają źródła ataku

Na początku maja Politechnika Warszawska poinformowała o "incydencie", który mógł doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych wielu osób studiujących za pośrednictwem platformy OKNO. Chodzi o należące do około 5300 studentów i pracowników wrażliwe dane osobowe, między innymi nazwiska, serie i numery dowodów osobistych, numery PESEL, adresy czy imiona rodziców. O sprawie został poinformowany prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uczelnia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomiła również policję i prokuraturę.

- Obecnie trwa zabezpieczanie danych informatycznych w celu ustalenia źródła ataku i związanych z nim okoliczności, to jest czy, kiedy i w jaki sposób doszło do przełamania zabezpieczeń - informuje prokurator i zaznacza, że podjęte czynności są niezbędne do identyfikacji sprawcy lub sprawców.