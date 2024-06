Sondaż exit poll Ipsos: oni zdobyli mandaty dla Koalicji Obywatelskiej z Warszawy

W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku przypadło Koalicji Europejskiej, którą wówczas tworzyły Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna oraz Zieloni. Mandaty zdobyli wówczas Włodzimierz Cimoszewicz, Danuta Hübner oraz Andrzej Halicki. W tegorocznych wyborach Cimoszewicz startował z listy Lewicy w okręgu 13 (województwa lubuskie i zachodniopomorskie), Halicki otwierał listę KO na Mazowszu, a Danuta Hubner nie kandydowała.

Marcin Kierwiński

Z mandatu może cieszyć się Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej. poseł na Sejm RP czterech kadencji (od 2011 roku). Po październikowych wyborach Donald Tusk sygnował go na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Po ogłoszeniu swojej kandydatury w wyborach do Parlamentu Europejskiego zastąpił go na tym stanowisku Tomasz Siemoniak.