Finał WOŚP w stolicy. Lista koncertów i wydarzeń

Warszawa gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Lista wydarzeń przygotowanych na 33. Finał WOŚP w stolicy pełna jest warsztatów, występów artystycznych i wydarzeń sportowych. W miasteczku WOŚP i studiu telewizyjnym na błoniach PGE Narodowego zagrają gwiazdy polskiej muzyki, znanych nazwisk nie brakuje także pośród wykonawców zaproszonych na dzielnicowe koncerty. Oto, czego spodziewać się w niedzielę, 26 stycznia.

W niedzielę, 26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego hasło to: "Gramy na zdrowie!". Środki zebrane w trakcie kwest, licytacji, internetowych aukcji i wydarzeń specjalnych zostaną przekazane na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Wolontariusze i wolontariuszki będą obecni na warszawskich ulicach od świtu do nocy. Będzie można ich spotkać także podczas licznych wydarzeń, których listę zebraliśmy w tym artykule.

"Policz się z cukrzycą"

Uczestnicy biegu "Policz się z cukrzycą" wystartują w sobotę o godzinie 12.00 z błoni PGE Narodowego. Czeka ich pięciokilometrowa trasa, wiodąca przez Pragę Południe i Pragę Północ. Pobiegną ulicami: Siwca, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski (zawrócą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim), Wybrzeże Szczecińskie w kierunku Portu Praskiego (gdzie zawrócą), Zamoście, Sokolą (nawrót) i z powrotem Wybrzeżem Szczecińskim i "starą" Sokolą.

Miasteczko WOŚP na błoniach PGE Narodowego - co w programie?

Miasteczko WOŚP zlokalizowane jest na błoniach PGE Narodowego. Stanęła tam scena plenerowa, studio telewizyjne oraz stoiska partnerów finału. W niedzielę, 26 stycznia, będą odbywały się tam koncerty, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy i atrakcje przygotowane przez partnerów. Każdy może tam wstąpić i bezpłatnie dołączyć do zabawy.

Na scenie plenerowej występy rozpoczną się o godzinie 14:00. Oto lista wykonawców:

14:00 - The Bill 14:35 - Koniec Świata 15:10 - MR ZOOB 15:45 - Zenek Kupatasa 16:20 - Dziwna Wiosna 16:55 - Adrian Sherwood 17:30 - Mery Spolsky 18:10 - Sztywny Pal Azji 18:50 - Renata Przemyk 19:30 - Nocny Kochanek 20:15 - Big Cyc 20:50 - Lordofon 21:30 - Wojtek Szumański

Artyści wystąpią także w studiu telewizyjnym. 33. Finał WOŚP otworzy Zespół Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie. Muzycy amatorzy zagrają o godzinie 8:00. Następnie na scenie pojawią się:

9:00 - Szeptucha 9:40 - Bum Bum Okrestar 10:00 - Voo Voo 10:40 - Dziwna Wiosna 11:00 - Orkiestra Nadarzyn 11:20 - The Bill 12:15 - Zenek Kupatasa 13:00 - Stacja B. 14:30 - Hamulec 15:15 - Młyn 17:10 - Renata Przemyk 18:20 - Koniec Świata 19:30 - MR ZOOB 20:15 - Sztywny Pal Azji 20:40 - Adrian Sherwood 22:20 - Big Cyc 23:10 - Wojtek Szumański

W przypadku studia telewizyjnego należy liczyć się z tym, że jednocześnie może przebywać w nim ograniczona liczba osób. Może to powodować konieczność oczekiwania w kolejce na wejście do środka.

"Światełko do nieba"

Punktem kulminacyjnym finału WOŚP jest "Światełko do Nieba". Podczas 33. Finału WOŚP odbędzie się ono podczas koncertu plenerowego na błoniach PGE Narodowego. Start o godzinie 20:00.

Dojazd na koncerty zabytkowym tramwajem lub autobusem

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego przygotował gratkę dla osób wybierających się do miasteczka WOŚP. W niedzielę na ulice Warszawy wyjadą zabytkowe pojazdy, które będą dowoziły pasażerów na błonia PGE Narodowego.

Do wyboru są autobusowa linia 33A, która pojedzie z pętli Gocław ulicami: Bora-Komorowskiego, Saską, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową do Dworca Wileńskiego lub tramwaje 33T z placu Narutowicza, kursujące ulicami: Grójecką, przez plac Zawiszy, Alejami Jerozolimskimi, mostem i aleją Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona i aleją Zieleniecką do pętli koło Teatru Powszechnego.

Przejazd jest bezpłatny. W pojazdach będzie można spotkać wolontariuszki i wolontariuszy WOŚP zbierających datki.

Dzielnicowe granie z WOŚP

Liczne atrakcje w ramach 33. Finału WOŚP przygotowały także warszawskie dzielnice. Mieszkańcy mogą wybierać spośród koncertów, warsztatów, wydarzeń sportowych i spektakli.

Bemowo

Na Bemowie po raz 21. zagra MotoOrkierstra. Początek o godzinie 12:00 na terenie Autodromu przy Automobilklubie Polskim (ul. Powstańców Śląskich 127). W programie m.in. licytacje przejazdów z najszybszymi kierowcami w Polsce, występy na scenie, mini laboratorium i kącik dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna.

Białołęka

O godzinie 13:00 rozpoczną się atrakcje w Białołęckim Ośrodku Sportu przy Strumykowej 21. W planach są pokazy sportowe - piłkarskie (zadbają o nie trenerzy i piłkarze z Akademii Agape Białołęka i FFK Sport) oraz sztuki walki (UKJ Lemur, Masters Dojo, UKS Talent Białołęka). Będą też występy artystyczne młodych tancerzy z Egurrola Dance Studio, Akademia Colors of Dance, ATHLEKIDS, TOP ART oraz gimnastyków z Klubu Talenciaki i KS Gazela.

W planach jest też mecz pokazowy piłko nożnej. Przeciwko sobie zagrają drużyny BOS i Przyjaciele oraz Reprezentacja Artystów Polskich, w której zobaczymy znanych aktorów, muzyków i sportowców, takich jak: Filip Sojka, Tomasz Schimscheiner, Maksym Rzemiński, Jacek Jeschke, Jan Grobliński, Oskar Stoczyński, Wojciech Łuszczykiewicz, Marcin Burkhardt oraz Remigiusz Mierzwa.

Na scenie muzycznej wystąpi zespół Jęki z Białołęki. Kapela zagra covery polskich rockowych hitów z lat 80. i 90. oraz autorskie utwory.

Bielany

W Szkole Podstawowej nr 77 przy ulicy Samogłoska 9 Sztab WOŚP Młociny przygotował atrakcje takie jak: licytacje, wyprzedaż garażową, bieg na orientację, strefę artystyczną, kawiarenkę z przekąskami. Start o godzinie 10:00.

W Miejscu Aktywności Lokalnej Samogłoska o godzinie 11:00 otworzy się ogród. Zespół MAL-u będzie częstował wypiekaną na miejscu pizzą i rozgrzewającą zupą.

W hali sportowej przy Lindego 20 od godziny 13:00 będą odbywały się występy artystyczne, licytacje i wspólne grillowanie. Finał zakończy się koncertem o godzinie 18:00. Organizatorem jest Sztab Stowarzyszenia Razem dla Bielan.

W Szkole Podstawowej nr 289 odbędzie się turniej gier stolikowych (o godzinie 9:00) i w bicie rekordu w grupowym tańcu poloneza (początek o godzinie 12:00).

Mokotów

Fani sportu mogą liczyć na charytatywny turniej piłkarski "Światełko do Nieba", który rozpocznie się na boisku o godzinie 9:30 przy Kazimierzowskiej 58.

W Służewskim Domu Kultury przy ulicy Bacha 15 odbędą się wydarzenia dla dzieci i dorosłych. O godz. 11:00 wystąpi Magik Dawid, później około 12:00 odbędzie się wspólne czytanie z burmistrzem Mokotowa. Po południu rozpoczną się występy zespołów wokalnych Służewianki i Decybele, teatru tańca Afera, grupy tanecznej Funk Rockass czy Hip-Hop Akademii oraz Piotra Bobby'ego Jarosza. Na zakończenie planowana jest licytacja charytatywna i koncerty finałowe, które będą transmitowane w Sali Widowiskowej od 17:00 do 19:00.

Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy Powsińskiej 13 organizuje w niedzielę dni otwarte. Zwiedzający w godzinach 10:00-15:00 będą mogli obejrzeć zabytkowe maszyny wojenne, zbiory broni, umundurowania i wyposażenia służb medycznych. Dodatkową atrakcją będą pokazy sprzętu i występy grup rekonstrukcyjnych, a także koncert silników czołgowych.

Ochota

Na Ochocie głównym punktem 33. Finału WOŚP będzie scena w Blue City przy Alejach Jerozolimskich 179. Odpowiada za nią Młodzieżowy Dom Kultury Ochota. Sztab WOŚP będzie tam działał od 10:00 do 19:00. Uczestnicy wydarzenia mogą spodziewać się licznych atrakcji przygotowanych przez zaangażowanych wolontariuszy m.in. z Ośrodka Kultury Ochota, Magazynu Sztuk czy Pracowni Ceramiki Angoba.

Praga Południe

Większość licytacji i bezpłatnych atrakcji odbędzie się w CH Promenada. Od godziny 17.00 na parterze centrum będą prowadzone warsztaty i zabawy dla najmłodszych. O 19:00 ruszają licytacje, a o 20:00 na terenie zielonym przed budynkiem planowany jest pokaz świateł laserowych, czyli "Światełko do nieba".

W Terminalu Kultury Gocław odbędą się spektakl i warsztaty, a w Kręgielni "Saska" OSiR przy Saskiej 80 rozegrany zostanie Turniej Samorządowców w kręgle.

Targówek

33. Finał WOŚP na Targówku odbędzie się na dziedzińcu Domu Kultury Świt przy Wysockiego 11. Niedzielne występy rozpoczną się o godzinie 15:00. Podzielono je na trzy odsłony.

Odsłona pierwsza to: Orkiestrowy Polonez Otwarcia, Chór Sylaba Szkoły Podstawowej nr 42, Duet JaHa: animacje z Jasiem i Małgosią, Chór Szkoły Podstawowej nr 28, Teatr Gaffa: piosenki ze spektakli teatru, Wspólna zumba i pokaz z Olesią Piskun. Odsłona druga: Orkiestrowy wspólny tort, Chór Dziecięcy Mille Voci, Chór Singin’ Warsaw. Odsłona trzecia: Zaawansowany Zespół Niespokojnych Nóg i Criminal Tango,

W trakcie wydarzenia przewidziane są także warsztaty i animacje w strefie partnerów.

Ursus

33. Finał WOŚP w Ursusie rozpocznie się na sportowo. O godzinie 9:00 biegaczki i biegacze staną na starcie w Eko Parku przy ulicy Czerwona Droga. Trasa biegu ma dwa kilometry. Z kolei o 11:00 w Szkole Podstawowej nr 11 przy Keniga 20 ruszy "sportowa bitwa o Ursus". Na boisko wyjdą 12-osobowe reprezentacje utworzone z uczniów 8 szkół, które zmierzą się w trzech dyscyplinach: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.

W Parku Czechowickiego przy ulicy Spisaka o godzinie 15:00 rozpocznie się Wielkie Granie. W planach licytacje i występy lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie Oskar Cyms. Początek jego występu o godzinie 19:00.

Ursynów

Najważniejsze wydarzenia 33. Finału WOŚP na Ursynowie odbędą się w Arenie Ursynów przy Pileckiego 122. Przez cały dzień dostępne są tam stoisko Fundacji DKMS oraz kiermasz Rady Seniorów Ursynowa. Między 10:00 a 14:00 otwarta będzie strefa dla rodzin z dziećmi: dmuchańce, fotolustro360, stoisko sportowe, warsztaty, malowanie buzi, gry, zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci.

Dla najmłodszych przygotowane zostały także spektakl "Zaczarowany pierścień" (10:30), bajka J. Tuwima "Królowa Rzepka" (12:30) i warsztaty komiksowe "Stwórz sobie komiks metodą frottage" (10:00-14:00).

Po południu sceną zawładną muzycy. Wystąpią Antonio Marro (15.30), Aterra (16.00), Full Blues Institution FBI (16.45), Maria Sadowska & No Logo (17.30) oraz Patrycja Markowska (18.30).

Wawer

W Wawrze pokazy sportowe, występy artystyczne i warsztaty są organizowane przez sztaby WOŚP w szkołach na terenie dzielnicy.

Finał odbędzie się w Wawerskim Centrum Kultury Międzylesie. W godzinach 14:00-20:00 planowane są licytacje, występy artystyczne pod hasłem "śpiew-taniec-teatr", występy sportowe dzieci i młodzieży z Wawra, ze szkół, sekcji WCK i prywatnych podmiotów. Na zakończenie wystąpią Bracia Parzychowscy, Zadra, Assaya i Ola Szwed.

Wilanów

W Centrum Kultury Wilanów i Młodzieżowym Domu Kultury przy Kolegiackiej odbędą się w godzinach 12:00-18:00 warsztaty, animacje i pokazy artystyczne. W programie przewidziano także licytacje na rzecz WOŚP.

Na lodowisku CSW przy Gubinowskiej 28/30 planowany jest pokazy jazdy figurowej, w którym weźmie udział reprezentantka Polski Aida Bella. W godzinach 14:00-16:00 będą także konkursy, zabawy i warsztaty techniczne, na których będzie można doskonalić umiejętności jazdy na łyżwach.

Na Orliku przy Sytej 123 rozegrany zostanie turniej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2015–2018 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów. Wydarzenie planowane w godzinach 12:00-16:00.

W Centrum Sportu Wilanów odbędzie się cykl koncertów. Wystąpią Sound’n’Grace, Klaudia Kowalik, Izabela Kopeć z Michałem Jelonkiem oraz zespół Póki Co. Start o godzinie 18:00.

Żoliborz

Na Żoliborzu 33. Finał WOŚP startuje o godzinie 15:00 w Forcie Sokolnickiego. W planach są między innymi warsztaty rękodzielnicze, badania diagnostyczne w strefie zdrowia (np. pomiar poziomu glukozy we krwi, tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego krwi oraz spirometrii). Na scenie muzycznej wystąpią DJ z Wąsem, Orkiestra Marii Kazimiery, zespół Mamy Śpiewamy. Zwieńczeniem wydarzenia będą koncerty Madoxa i Ramony Rey.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

33. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana zostanie w sobotę 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia będzie można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

