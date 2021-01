Wilanów walczy o ekrany przy POW. "Nie chcemy czekać kilka lat"

Kolejny odcinek POW przebiegający przez Wilanów został oddany do użytku tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jak podawaliśmy, wiązało się to między innymi z korkami na Przyczółkowej. Problemem jest także hałas, na który narzekają mieszkańcy części Wilanowa i Wawra. Ich zdaniem to skutek, przerw w ciągłości ekranów akustycznych.

"Ekrany ziemne są niewystarczające"

Chcą, żeby wzdłuż ekspresówki wybudowano ekrany akustyczne po obu stronach odcinka. "Obecnie zastosowane i wykonane ekrany ziemne są niewystarczające. "Dziury" w ekranach na całej długości trasy przebiegającej przez obszar Wilanowa powodują, że hałas niesie się dużo bardziej i dociera do domów znajdujących się w odległości ok. 2 km od trasy, a dopuszczalne poziomy hałasu są przekroczone." - wskazali.

Mieszkańcy Wilanowa we wtorek przedstawili swoje postulaty na konferencji prasowej zorganizowanej przy Przyczółkowej. Głos zabrał m.in. radny dzielnicy z ramienia KO Paweł Czarnecki. Zaznaczył, że mimo iż POW ma ograniczenia w ruchu, nie ma tranzytu na drodze ze względu na zamknięty odcinek ursynowski trasy, to już od pierwszego dnia od otwarcia odcinka drogi, mieszkańcy skarżyli się na hałas. - Liczba ekranów na oddanym odcinku jest mniejsza o połowę niż planowana pierwotnie. Mieszkańcy, zarząd dzielnicy oraz radni wielokrotnie apelowali do GDDKiA przed rozpoczęciem budowy o powrót do pierwotnych założeń ochrony hałasu - zaznaczył.