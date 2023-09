Znani z licznych kradzieży wpadli w ręce policjantów

- Jeden z 50-latków był poszukiwany do sprawy kradzieży telefonu komórkowego oraz portfela z pieniędzmi, dowodem osobistym i prawem jazdy, do jakiej doszło pod koniec sierpnia pomiędzy aleją Waszyngtona a aleją Stanów Zjednoczonych. Poszkodowany wycenił straty na 760 złotych - wskazała Adamus. Dodała, że drugi 50-latek miał na swym koncie kradzież telefonu komórkowego. Do tego zdarzenia doszło na początku lipca na Targowej. - Trzeci z zatrzymanych obywateli Gruzji wpadł za posiadanie środków odurzających. W trakcie zatrzymania, 37-latek miał przy sobie marihuanę - podsumowała policjantka.