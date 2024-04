Na 17 parkingach Park and Ride jest blisko 4,8 tysiąca miejsc parkingowych dla samochodów, w tym ponad 100 dla osób z niepełnosprawnościami oraz prawie tysiąc dla rowerów.

W listopadzie radni miejscy przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w regulaminie parkingów P+R. Zaczną one obowiązywać w niedzielę. Parkingi będą dostępne w dni powszednie w godz. 4.30-2.30. Na parkingach P+R będzie można bezpłatnie zostawić samochód na cały weekend. Od piątku do poniedziałku nie będzie przerw technicznych.

Koniec z bezpłatnym ładowaniem elektryków

Od niedzieli zasady parkowania będą takie same dla posiadaczy wszystkich samochodów, niezależnie od rodzaju napędu. Pierwsze 20 minut pakowania jest bezpłatne. Kierowcy, którzy chcą zostawić samochód bez opłat na dłużej, muszą posiadać aktywny bilet komunikacji miejskiej: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy) lub długookresowy (30- i 90-dniowy) albo uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Jednocześnie wzrośnie opłata za korzystanie z miejsca postojowego bez ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Będzie wynosiła 250 złotych, ale będzie niższa o 100 złotych jeśli zapłacona zostanie od razu w kasie parkingowej lub u kontrolera.