Urząd bez krzyży. Pytania o dokument za 130 tysięcy złotych

Proces złożony, zasoby ograniczone

Zastępczyni prezydenta Warszawy przypomniała, że samorząd gminny w Polsce może korzystać z różnych narzędzi prawnych, aby realizować swoje zadania, a regulują to ustawy o samorządzie gminnym i o gospodarce komunalnej. Cele można realizować zarówno przez własne jednostki, jak inne podmioty na podstawie umów. I właśnie z tej drugiej opcji skorzystał ratusz zgodnie z programem współpracy i procedurą konkursowa dotyczącą organizacji pozarządowych.

Dokument za niemal 130 tysięcy złotych

W interpelacji radni PiS zapytali także, czy zarządzenie w sprawie standardów równego traktowania było poprzedzone konsultacjami społecznymi. "Standardy to dokument wewnętrzny, nie wymaga więc konsultacji społecznych" - odpowiedziała Aldona Machnowska-Góra.

"Nie jest planowana żadna akcja"

W innej interpelacji radny Fili Frąckowiak, też z PiS, poprosił władze miasta, żeby usunięte krzyże - jeśli takowe będą - zostały potraktowane z szacunkiem i trafiły do Archikatedry św. Jana Chrzciciela.

Co zawiera zarządzenie Rafał Trzaskowskiego?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w maju podpisał zarządzenie dotyczące standardów równego traktowania w stołecznym ratuszu. To wewnętrzny dokument i jest skierowany do osób pracujących w urzędzie miasta. Mowa w nim między innymi o nieeksponowaniu symboli religijnych na biurkach czy ścianach urzędu. Zastrzeżono jednak, że nie dotyczy to symboli religijnych noszonych przez pracowników urzędu, np. medalików, krzyżyków czy tatuaży.